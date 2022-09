Tour du Luxembourg (E2) : Trentin s'impose devant Sénéchal

Le dernier mot pour un sprinteur. Ce mercredi, c'est l'Italien Matteo Trentin, pensionnaire de la formation UAE Team Emirates qui a remporté, dans un sprint massif, la deuxième étape du Tour du Luxembourg, longue de 163,4 kilomètres et courue entre Junglinster et Schifflange. A l'arrivée, dans l'emballage final, le Transalpin a devancé le champion de France nordiste Florian Sénéchal, pensionnaire de la formation Quick-Step Alpha Vinyl mais battu de seulement quelques petits centimètres, ainsi que son compatriote Davide Ballerini, également pensionnaire de la formation Quick-Step Alpha Vinyl. Un autre Français s'est illustré puisqu'Axel Laurance (B&B Hotels - KTM) a pris la quatrième place du jour. Au niveau du classement général de cette épreuve cycliste, le leader reste le même.

Madouas conserve la tête du général

En effet, le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) n'a absolument pas été inquiété et il conserve donc son maillot jaune de leader. Le Breton devance le Néerlandais Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck), de sept secondes, ainsi que l'Italien Matteo Trentin (UAE Team Emirates), de huit secondes. En début de journée, la traditionnelle échappée du jour avait pu se former. Une échappée composée alors d'un total de huit coureurs : Cyril Barthe (B&B Hotels-KTM), Tom Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces WB), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Morten Hulgaard (Uno-X Pro Cycling Team), James Fouché (Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling), Justin Wolf (Leopard Pro Cycling) et Bastien Tronchon (AG2R Citroën Team). Mais sans réussite.



TOUR DU LUXEMBOURG

Classement de la 2eme étape (Junglinster - Schifflange, 163,4km) - Mercredi 14 septembre 2022

1- Matteo Trentin (ITA/UAE Team Emirates) en 3h51'51

2- Florian Sénéchal (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) mt

3- Davide Ballerini (ITA/Quick-Step Alpha Vinyl) mt

4- Axel Laurance (FRA/B&B Hotels - KTM) mt

5- Mattias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo) mt

...



Classement général (après 2 étapes sur 5)

1- Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) en 7h52'06

2- Sjoerd Bax (PBS/Alpecin-Deceuninck) à 7"

3- Matteo Trentin (ITA/UAE Team Emirates) à 8"

4- Bastien Tronchon (FRA/AG2R Citroën) à 9"

5- Florian Sénéchal (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 12"

...