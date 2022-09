Tour du Luxembourg (E1) : Madouas enchaîne

Le plan de Groupama-FDJ a fonctionné

TOUR DU LUXEMBOURG

Classement de la 1ere étape (Luxembourg - Luxembourg, 163,8km) - Mardi 13 septembre 2022

Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) en 4h00'25

Clément Berthet (FRA/AG2R-Citroën) à 7"

Florian Sénéchal (FRA/Quick Step Alpha Vinyl) à 8"

Classement général (après 1 étape sur 5)



Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) en 4h00'15

Clément Berthet (FRA/AG2R-Citroën) à 13"

Florian Sénéchal (FRA/Quick Step Alpha Vinyl) à 18"

Situé entre la Vuelta, les Grands Prix de Québec et de Montréal, et les championnats du monde en Australie, le Tour du Luxembourg a du mal à attirer les cadors cette année, mais des coureurs comme Rafal Majka, Matteo Trentin ou Giulio Ciccone ont tout de même fait le déplacement pour cette 82eme édition. Et ce mardi, c'est un Français, Valentin Madouas, qui a remporté la première étape. Révélation du dernier Tour de France (10eme du classement général), le coureur de 26 ans avait signé sa première victoire de la saison il y a neuf jours sur le Tour du Doubs, et il n'a pas attendu longtemps pour gagné la deuxième.Un groupe de six coureurs (aucun Français) a formé l'échappée du jour, et ils ont été rattrapés à onze kilomètres de l'arrivée. Valentin Madouas a décidé de tenter sa chance à 1,6km de la ligne, dans la dernière côte, bien lancé par Kevin Geniets, et personne n'a réussi le suivre. Voilà donc une journée mémorable pour le natif de Brest, qui a également appris qu'il était sélectionné pour les championnats du monde. «On a voulu attendre, avec Kevin, la dernière montée pour faire chacun notre effort, et ça a payé. C’est vraiment une magnifique journée pour nous. Les jambes sont vraiment très bonnes. De grosses étapes nous attendent, de grosses difficultés, avec de la pluie », a confié le vainqueur à l’arrivée. Mercredi, une étape de 163,4km sera au menu, avec trois côtes.2- Sjoerd Bax (PBS/Alpecin-Deceuninck) à 3"3-4- Matteo Trentin (ITA/UAE Emirates) à 8"5-...2- Sjoerd Bax (PBS/Alpecin-Deceuninck) à 7"3-4- Matteo Trentin (ITA/UAE Emirates) à 18"5-...