Tour du Luxembourg (E1) : Le premier maillot de leader pour João Almeida

João Almeida démarre fort le Tour du Luxembourg. Le coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step a remporté ce mardi la première des cinq étapes de l’épreuve, disputée sous la forme d’une boucle de 140 kilomètres autour de la capitale du Grand Duché. Très rapidement, une échappé de six coureurs dont le Lituanien Evaldas Siskevicius et Néo-Zélandais Jack Bauer s’est constituée. Alors que la formation Lotto-Soudal, concentrée autour de Caleb Ewan, a mené le tempo du peloton, les échappées ont pu passer en tête les trois premières difficultés. Ce qui a permis au Belge Kenny Molly d’engranger suffisamment de points pour prendre la tête du classement du meilleur grimpeur de l’épreuve. Toutefois, les efforts ont commencé à peser et, à 38 kilomètres de l’arrivée, Evaldas Siskevicius et Emerson Oronte ont été distancés par le reste de l’échappée. Derrière, le peloton a changé de tempo quand l’équipe Deceuninck-Quick Step a pris les commandes.

Almeida trop fort pour la concurrence

Dans la foulée, la formation AG2R-Citroën, dont un des leaders est le local de l’étape Bob Jungels, venir au soutien à l’approche de la Côte de Stafelter, dont le sommet était à moins de dix kilomètres de l’arrivée. Une remontée des « Terre et Ciel » qui a préparé une offensive de Ben O’Connor. Mais le quatrième du dernier Tour de France n’est pas allé bien loin, Fausto Masnada faisant le nécessaire. Dernier survivant de l’échappée, Jack Bauer a été repris à deux kilomètres du but, alors qu’Elie Gesbert avait tenté sa chance en solitaire. Dans la foulée, c’est David Gaudu qui a pris ses responsabilités avant d’être absorbé à 800 mètres de l’arrivée. Tout était alors en place pour un sprint de costaud et, à ce petit jeu, c’est bien João Almeida qui s’est montré le plus fort. Le Portugais a devancé Bauke Mollema et Marc Hirschi sur la ligne d’arrivée alors que Clément Champoussin a pris la quatrième place devant Nairo Quintana. Avec ce premier succès, João Almeida prend logiquement la tête du classement général du Tour du Luxembourg.



CYCLISME / TOUR DU LUXEMBOURG

1ere étape - Luxembourg-Luxembourg (140km) - Mardi 14 septembre 2021

1- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) en 3h16’09’’

2- Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) mt

3- Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) mt

4- Clément Champoussin (FRA/AG2R-Citroën) mt

5- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) mt

6- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) mt

7- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) mt

8- Andrea Vendrame (ITA/AG2R-Citroën) mt

9- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) mt

10- Kobe Goossens (BEL/Lotto-Soudal) mt

…



Classement général après 1 étape (sur 5)

1- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) en 3h15’59’’

2- Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 4’’

3- Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) à 6’’

4- Clément Champoussin (FRA/AG2R-Citroën) à 10’’

5- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 10’’

6- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 10’’

7- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 10’’

8- Andrea Vendrame (ITA/AG2R-Citroën) à 10’’

9- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 10’’

10- Kobe Goossens (BEL/Lotto-Soudal) à 10’’

…