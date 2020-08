Tour du Limousin (E3) : Philipsen s'adjuge l'étape-reine

Wackermann récupère le maillot jaune de leader



Jasper Philipsen s'impose dans la troisième étape du Tour du Limousin ! Une deuxième victoire pour l'équipe UAE Emirates #TourDuLimousin #LequipeVELO #CaVaFrotter pic.twitter.com/MBRHluwQdf

CYCLISME / TOUR DU LIMOUSIN-NOUVELLE-AQUITAINE

3eme étape - Ussac-Chamberet (177,9km) - Jeudi 20 août 2020

Kévin Ledanois (FRA/Arkéa-Samsic) mt

Classement général après 3 étapes (sur 4)

Kévin Ledanois (FRA/Arkéa-Samsic) à 7’’

Romain Combaud (FRA/Nippo Delko One Provence) à 11’’

Anthony Delaplace (FRA/Arkéa-Samsic) à 12’’

Quentin Jauregui (FRA/AG2R-La Mondiale) à 17’’

Et de deux pour la formation UAE Emirates. Après la victoire, ce mercredi, de Fernando Gaviria, ce jeudi, c'est Jasper Philipsen qui a eu le dernier mot, sur l'étape-reine. En effet,. Le podium du jour est complété par le Britannique Jake Stewart (Groupama-FDJ) et par un autre Belge, à savoir Benjamin Declercq (Arkéa-Samsic). Au départ de cette étape, un groupe de quatre coureurs s'était alors fait la malle.Il s'agissait de Danny van Poppel (Circus-Wanty Gobert), de Martin Salmon (Sunweb), de Delio Fernandez (Nippo Delko One Provence) et d'Ibon Ruiz (Kern Pharma). Leur avance sur le peloton est même montée jusqu'à 6’30’’, avant d'être repris à 15 kilomètres de l'arrivée. Finalement, Jasper Philipsen était donc bel et bien le plus fort., au détriment du Suisse Joël Suter (Bingoal Wallonie Bruxelles) qui disparaît même du Top 10. A une étape du terme de l'épreuve, les écarts sont toutefois particulièrement serrés.Jake Stewart (GBR/Groupama-FDJ) mtBenjamin Declercq (BEL/Arkéa-Samsic) mtPiet Allegaert (BEL/Cofidis) mtGonzalo Serrano Rodriguez (ESP/Caja Rural-Seguros RGA) mtAntonio Angulo Sampedro (ESP/Euskatel-Euskadi) mtSergei Chernetskii (RUS/Gazprom-RusVelo) mtRui Costa (POR/UAE Emirates) mtAsbjorn Kragh Andersen (DAN/Sunweb) mtJake Stewart (GBR/Groupama-FDJ) à 5’’Sergei Chernetskii (RUS/Gazprom-RusVelo) à 13’’Benjamin Declercq (BEL/Arkéa-Samsic) à 13’’Rui Costa (POR/UAE Emirates) à 16’’Francisco Galvan Fernandez (ESP/Kern Pharma) à 17’’