Tour du Haut-Var: Vanmarcke premier leader, Pinot et Bardet dans le coup

La 51e édition du Tour du Haut-Var a débuté ce vendredi et c'est le Belge Sep Vanmarcke (EF Education First) qui sort vainqueur de la première étape entre Vence et Mandelieu-la-Napoul (154,5km). Le coureur belge devance au sprint le Français Julien El Farès (Delko Marseille Provence) dans un groupe de 14 coureurs. Le Belge enfile donc le maillot de leader pour cette course de trois jours.

Les yeux étaient rivés sur les deux grands favoris Thibaut Pinot (FDJ) et Romain Bardet (AG2R), qui terminent à la 8e et 13e place de l'épreuve, dans le même temps que le gagnant du jour.

Le coureur de la FDJ a chuté dans la descente du Tanneron, ce qui ne l'a pas empêché de finir avec le groupe de tête. Une première explication entre Pinot et Bardet pourrait avoir lieu samedi, lors de la 2e étape entre Le Cannet-des-Maures et Mons (201km)