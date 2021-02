Tour du Haut-Var : Une reprise pas rassurante pour Thibaut Pinot

L’inquiétude est de mise. Si l’équipe Groupama-FDJ a été aux avant-postes sur le Tour du Haut-Var, ça n’est pas grâce à Thibaut Pinot. Absent dans le peloton depuis son abandon précoce sur la Vuelta, qui a suivi un Tour de France qu’il a traversé comme une ombre, le natif de Lure a repris sur le Tour du Haut-Var. Une course sur laquelle il n’a pas été très en vue, terminant à la 50eme place du classement général, à plus de douze minutes de Gianluca Brambilla, vainqueur de la dernière étape et du classement général. Interrogé par la presse, Thibaut Pinot n’a pas caché une pointe d’inquiétude, lui qui a été handicapé par son dos à la suite du Tour de France. « J'étais venu ici pour avoir quelques réponses. J'en ai, peut-être pas des bonnes, mais au moins j'en ai. Inquiétant ? Je ne sais pas, a déclaré le coureur de la formation Groupama-FDJ dans des propos recueillis par Cyclism’Actu. On va en parler tranquillement, on ne va pas en parler comme ça, mais aujourd'hui (dimanche), ce n'était pas très bon. »

Pinot satisfait par l’attitude de son équipe

S’il n’a pas pu tenir le rôle d’équipier qu’il espérait, Thibaut Pinot a tout de même apprécié la prestation d’ensemble de son équipe. En vue lors de la troisième étape, Rudy Molard, Valentin Madouas et David Gaudu terminent dans le Top 10 du classement général « On a bien couru, je pense qu'on n'a pas de regrets à avoir sur la course. On a manqué d'un peu de réussite, mais cela veut bien dire que les gars sont en forme, a résumé le meilleur jeune du Tour de France 2014. C'est dommage de ne pas avoir gagné, je pense qu'on méritait mieux, mais on a quand même montré qu'on était solide collectivement. C'est une bonne chose pour la suite de la saison, et notamment pour Paris-Nice et Tirreno-Adriatico. » Une prochaine étape dans une saison 2021 dont le principal temps fort ne sera pas le Tour de France mais bien le Tour d’Italie, dont le départ sera donné à Turin le 8 mai prochain.