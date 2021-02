Tour du Haut-Var (E2) : Victoire au sommet du Mur de Fayence pour Michael Woods

Woods a fait mieux que résister face à Mollema et Narvaez



🚴 Michael Woods s'impose à Fayence devant Bauke Mollema. Il fait coup double en prenant la tête du général pour une seconde ! David Gaudu signe une belle 4e place !

Demain l'ultime étape décidera du vainqueur final de l'épreuve sur les routes du sud de la France #TDHV2021 pic.twitter.com/x5EgUmnjTq

— France tv sport (@francetvsport) February 20, 2021

CYCLISME / TOUR DU HAUT-VAR

2eme étape - Fayence-Fayence (168km) - Samedi 20 février 2021

Classement général après 2 étapes (sur 3)

Michael Woods a fait parler la puissance. Dans les pentes allant jusqu’à 20% du Mur de Fayence, haut lieu du Tour du Haut-Var, le Canadien de la formation Israel Start-Up Nation a ouvert son palmarès pour la saison 2021. Tracée autour de Fayence, cette deuxième étape longue de 168 kilomètres a connu un scenario relativement classique avec de nombreuses tentatives d’échappée dès les premières centaines de mètres. Ce n’est qu’au bout d’un peu plus de 20 kilomètres que le peloton a laissé partir un groupe de sept coureurs dont Cyril Barthe et Hugo Houle. La bonne échappée de cette étape a d’abord pris trois minutes mais l’écart a rapidement pris plus d’ampleur pour atteindre quatre minutes après 40 kilomètres. L’allure du peloton a tout d’abord été régulée par les équipes Groupama-FDJ et Trek-Segafredo, qui ont lâché un peu plus de lest dans les pentes du Mur de Montauroux et dans la vallée menant au Col de Mons, l’écart flirtant avec les cinq minutes. Ambitieuse pour son leader Michael Woods, la formation Israel Start-Up Nation est venu prêter main forte en tête du peloton pour conserver le contrôle sur l’échappée.Après la première ascension du Mur de Fayence, l’écart a commencé à décroître. La deuxième des trois ascensions de la montée finale a usé les échappés avec Dylan Kowalski et Andrea Mifsud qui ont été décramponnés avant d’être absorbés par le peloton. Alors que les équipes Cofidis et Ineos Grenadiers se sont aussi présentés en tête du peloton, Nans Peters, Anthony Turgis et Pierre Latour ont été victime d’une chute. Biniam Girmay a aussi lâché à l’orée des 20 derniers kilomètres mais l’accélération de Rohan Dennis et de Dylan Van Baarle en tête du peloton a changé la donne. C’est à cinq kilomètres de l’arrivée que le reste de l’échappée a vu le peloton revenir, ouvrant la porte à une explication dans le Mur de Fayence. Geraint Thomas a placé une accélération avant de voir Alexis Vuillermoz lui répondre mais le plus fort était bien Michael Woods. Le Canadien a décroché Bauke Mollema, vainqueur de la première étape, et Jonathan Narvaez pour s’imposer tout en puissance et prendre la première place du classement général à la veille de la dernière étape. Premier Français, David Gaudu prend la quatrième place devant Alexis Vuillermoz et Rudy Molard.Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 2’’Jhonatan Narvaez (COL/Ineos Grenadiers) à 4’’David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 7’’Alexis Vuillermoz (FRA/Total Direct Energie) à 10’’Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ) à 10’’Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 11’’Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 13’’Arjen Livyns (BEL/Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 13’’Pavel Sivakov (RUS/Ineos Grenadiers) à 13’’Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 1’’David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 7’’Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ) à 10’’Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 11’’Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 13’’Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 13’’Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) à 13’’Arjen Livyns (BEL/Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 13’’Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 13’’