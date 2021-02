Tour du Haut Var (E1) : Mollema, premier leader

Madouas avait tenté sa chance dans la dernière ascension

CYCLISME / TOUR DU HAUT VAR



1ere étape - Biot - Gourdon (186,8 km) - Vendredi 19 février 2021



3- Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) mt

Classement général (après 1 étape sur 3)



Lors d'une première étape tracée pour les puncheurs, entre Biot et Gourdon,Le coureur de l'équipe Trek-Segafredo a laissé tout le monde derrière lui dans les derniers mètres, et en premier lieu le Belge Greg Van Avermaet (AG2R Citroën), qui termine deuxième de cette 1ere étape à deux secondes du vainqueur du jour et une seconde devant le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ), troisième. Toutefois, même si le dernier mot est revenu à Mollema, tous les favoris ont répondu présent au sommet de cette bosse que les organisateurs avaient voulu très raide. Ils terminent donc tous dans le même temps que Madouas.Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), vainqueur de la dernière édition, Dan Martin (Israel Start-Up Nation) ou encore Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) terminent eux aussi dans le même temps que Pinot et les autres prétendants à la succession du Colombien. Après que le Français de l'équipe Swiss Racing Academy Andrea Mifsud, l'un des attaquants du jour, a été repris dans la deuxième ascension du Col de Gourdon, le peloton s'était présenté groupé au pied de l'ultime ascension. Quentin Pascher (B&B Hotels KTM), au même titre d'ailleurs que Madouas, a alors tenté d'accélérer, mais sans parvenir à surprendre une meute menée d'abord par les Ineos Grenadiers puis par l'équipe Groupama-FDJ dans le final. Une cadence élevée qui n'a pas empêché Mollema de sortir, et de résister jusqu'au bout aux autres favoris. Samedi, la 2eme étape conduira les coureurs de Fayence à Fayence, avec 168,9 kilomètres au programme de cette 2eme étape.2- Greg Van Avermaet (BEL/AG2R Citroën) à 2”4- Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation) à 3”5- Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) mt...2- Greg Van Avermaet (BEL/AG2R Citroën) à 2”4- Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation) à 3”5- Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) mt...