Tour du Danemark : Laporte gagne la dernière étape et le classement général

Bernal n'a pas terminé

TOUR DU DANEMARK

Classement final - Samedi 20 août 2022

1- Christophe Laporte (FRA/Jumbo-Visma) en 17h01'20

Il avait décroché la seule victoire française sur le Tour de France, le 22 juillet dernier à Cahors. Et le voici qui signe un magnifique doublé sur le Tour du Danemark, avec une victoire sur la 5eme et dernière étape, qui lui permet de s'imposer au classement général. Christophe Laporte est en train de réussir un très bel été, et au lendemain de la victoire de Jumbo-Visma sur le contre-la-montre par équipes de la Vuelta, le sprinteur français a offert un nouveau succès à la formation néerlandaise. Avant cette dernière étape, Laporte (29 ans) était deuxième du classement, mais avec le même temps que l'Américain d'Ineos Grenadiers Magnus Sheffield. Une victoire au sprint ce samedi lui assurait la victoire finale, grâce aux bonifications, et c'est ce qu'il a fait. Le Français s'est imposé devant l'Américain dans les rues de Vejle, au terme d'une étape de 125,6km avec quatre côtes au menu (à respectivement 100m, 74m, 79m, 75m et 84m d'altitude), et remporte donc le classement général avec quatre secondes d'avance sur son rival et neuf sur Mattias Skjelmose Jensen.Grâce à ce double succès, Christophe Laporte compte désormais 25 victoires à son palmarès professionnel, dont trois sur une course par étapes après l'Etoile de Bessèges et le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine en 2019, lorsqu'il portait le maillot de Cofidis. Egan Bernal, qui a fait son grand retour à la compétition après son terrible accident de fin janvier, à l'occasion de ce Tour de Danemark, a quant à lui décidé de poser pied à terre à 28 kilomètres de l'arrivée finale, à court de forme. On pourrait désormais retrouver le Colombien sur le Tour d'Allemagne la semaine prochaine. Christophe Laporte est quant à lui attendu ce dimanche sur la Classique de Hambourg.2- Magnus Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) à 4"3- Mattias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo) à 9"4- Soren Kragh Andersen (DAN/DSM) à 25"5- Magnus Cort Nielsen (DAN/EF Education-EasyPost) à 30"...