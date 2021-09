Tour du Bénélux (E7) : Bahrain-Victorious à la fête

➡ Stage 7 recap

✔ Today lead the peloton to Geraardsbergen, once again! The race never slowed down, with Matej Mohoric coming out on top.



✔ His teammate Sonny Colbrelli wins the GC after a second place at the Vesten #BeneluxTour pic.twitter.com/RooHZKf42j



— Benelux Tour (@BeneluxTour) September 5, 2021

Mohoric et Colbrelli, à suivre aux Mondiaux !

CYCLISME – UCI WORLD TOUR / TOUR DU BENELUX

Christophe Laporte (FRA/Cofidis) à 22"

Classement général final

Quel beau week-end pour Bahrain Victorious ! Alors que l'équipe bahreïnie avait réussi le doublé samedi sur le Tour du Bénélux, avec la victoire de Sonny Colbrelli devant Matej Mohoric, ce qui avait permis à l'Italien de prendre les commandes du classement général, elle a remis ça dimanche lors de la dernière étape, avec cette fois la victoire du Slovène devant le champion d'Italie.Cette dernière étape s'est décantée lorsque Victor Campanaerts, troisième du général, a accéléré à 30 kilomètres de l'arrivée, en vain, puis c'est Mohoric qui a tenté sa chance cinq kilomètres plus tard. Colbrelli et Kasper Asgreen sont partis derrière lui, mais n'ont pas réussi à le rejoindre, et le Slovène l'a emporté sur les pavés de Geraardsbergen, signant ainsi la quinzième victoire de sa carrière, la quatrième cette saison.Pour lui, il s'agit d'une 31eme victoire en carrière, la cinquième en 2021. Voici deux coureurs qui seront à suivre lors des championnats du monde en Belgique dans trois semaines ! A noter également la troisième place ce dimanche de Tom Dumoulin, qui commence à retrouver la grande forme, et qui a devancé son futur coéquipier, Christophe Laporte.2- Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain Victorious) à 11"3- Tom Dumoulin (PBS/Jumbo-Visma) à 15"4-5- Fred Wright (GBR/Bahrain Victorious) à 22"6- Danny van Poppel (PBS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 24"7- Tom Van Asbroeck (BEL/Israel Start-up Nation) à 24"8- Greg Van Avermaet (BEL/AG2R Citroën) à 24"9- Tiesj Benoot (BEL/DSM) à 24"10- Peter Sagan (SLQ/Bora-Hansgrohe) à 24"...2- Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) à 29"3- Victor Campenaerts (BEL/Qhubeka NextHash) à 1'144- Tim Wellens (BEL/Lotto Soudal) à 1'265- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 1'286- Luke Durbridge (AUS/BikeExchange) à 1’307- Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) à 1’378- Tiesj Benoot (BEL/DSM) à 1’549- Tom Dumoulin (PBS/Jumbo-Visma) à 1'5510- Mike Teunissen (PBS/Jumbo-Visma) à 2'0123- Christophe Laporte (FRA/Cofidis) à 7'06