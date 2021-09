Tour du Benelux (E5) : Ewan renoue avec la victoire, Küng nouveau leader

Laporte dans le coup au général



🎥Caleb Ewan takes the stage win in Bilzen. Watch the last hundreds of meters here! #BeneluxTour pic.twitter.com/foFGPlMIg3

— Benelux Tour (@BeneluxTour) September 3, 2021

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DU BENELUX

5eme étape - Riemst - Bilzen (192km) - Vendredi 3 septembre 2021

Christophe Laporte (FRA/Cofidis) mt

Classement général après 5 étapes (sur 7)

Christophe Laporte (FRA/Cofidis) à 6’’

Caleb Ewan courait après depuis plus de deux mois.Lors de celle-ci, le sprinteur de la formation Lotto-Soudal a notamment devancé Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), Danny Van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) et Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) à l'arrivée. Pour sa part, Stefan Küng (Groupama-FDJ) a pris les commandes du général, profitant ainsi des déboires de Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) et Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step). Avant ce sprint final, une échappée, composée de Jack Bauer (BikeExchange), Hugo Houle (Astana-Premier Tech) et Casper Pedersen (DSM), avait tenté sa chance dans la matinée, mais l'équipe du leader avait fait en sorte de la laisser à portée.Finalement, c'est à environ dix kilomètres de la fin que le peloton a repris les deux hommes de tête.Dans les derniers kilomètres, un faux plat montant, l'Italien Colbrelli a lancé le sprint de loin mais a fini par se faire reprendre par Ewan. Une belle victoire pour ce dernier, lui qui avait notamment dû abandonner lors de la 3eme étape du Tour de France, suite à une fracture de la clavicule. Distancés, Bissegger et Asgreen ont donc perdu gros au général, ce qui profite à un autre Suisse, Stefan Küng, nouveau leader du Tour du Benelux.Les deux dernières étapes de l'épreuve promettent d'être intenses. A noter également, que le Belge Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) n'avait lui pas pris le départ ce vendredi, à cause de problèmes digestifs, et sera à surveiller à six jours des Championnats d'Europe à Trente (Italie).Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain Victorious) mtDanny Van Poppel (PBS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtPeter Sagan (SLQ/Bora-Hansgrohe) mtJasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) mtTim Merlier (BEL/Alpecin-Fenix) mtMike Teunissen (PBS/Jumbo-Visma) mtMatej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) mtOliver Naesen (BEL/AG2R-Citroën) mtLuke Durbridge (AUS/BikeExchange) à 2’’Victor Campenaerts (BEL/Qhubeka NextHash) mtSonny Colbrelli (ITA/Bahrain Victorious) à 14’’Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) à 16’’Tim Merlier (BEL/Alpecin-Fenix) à 20’’Tim Wellens (BEL/Lotto-Soudal) à 25’’Tiesj Benoot (BEL/DSM) à 26’’Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) à 28’’