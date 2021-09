Tour du Benelux (E4) : Merlier s'impose à nouveau au sprint

Et de deux ! Ce jeudi, le Belge Tim Merlier, pensionnaire de la formation Alpecin-Fenix, a remporté, au sprint, la quatrième étape du Tour du Benelux. Sur la ligne d'arrivée, le Belge, qui a également raflé la première étape, a devancé, de très peu, le Danois Mads Pedersen, membre de l'équipe Trek-Segafredo, alors que le Néerlandais Danny Van Poppel, pensionnaire de la formation Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, a pris la troisième place du jour, alors qu'il avait pourtant lancé le sprint de loin, mais sans parvenir à ses fins. De son côté, le Français Christophe Laporte a terminé 5eme. Cette fois, les sprinteurs du peloton n'ont pas laissé l'échappée du jour aller au bout. Elle était alors composée d'un total de trois coureurs : Arjen Livyns (Bingoal-WB), Sam Bewley (BikeExchange) et Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise), mais tout le monde a été repris à 60 kilomètres de l'arrivée.

Bissegger reste en tête du général

Par conséquent, certains autres membres du peloton ont tenté de prendre la poudre d'escampette, comme Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) ou bien encore Julien Duval (AG2R Citroën), finalement repris au bout de quelques minutes. Dans les 20 derniers kilomètres, le peloton a roulé groupé et forcément à vive allure. A l'arrivée, Tim Merlier a eu raison de Mads Pedersen. Quant au classement général, le Suisse Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) en conserve la tête, toujours devant le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), qui se rapproche à 13’’ après avoir pris des bonifications. Enfin, la troisième place change de propriétaire. Exit le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) et place désormais à l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange).



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DU BENELUX

4eme étape - Aalter - Ardoye (166,1km) - Jeudi 2 septembre 2021

1- Tim Merlier (BEL/Alpecin-Fenix) en 3h36'29’’

2- Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) mt

3- Danny Van Poppel (PBS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt

4- Peter Sagan (SLQ/Bora-Hansgrohe) mt

5- Christophe Laporte (FRA/Cofidis) mt

6- Phil Bauhaus (ALL/Bahrain-Victorious) mt

7- Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) mt

8- Max Walscheid (ALL/Qhubeka NextHash) mt

9- Dylan Groenewegen (PBS/Jumbo-Visma) mt

10- Fabian Lienhard (SUI/Groupama-FDJ) mt

...



Classement général après 4 étapes (sur 7)

1- Stefan Bissegger (SUI/EF Education-Nippo) en 11h01'24’’

2- Kasper Asgreen (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 13’’

3- Luke Durbridge (AUS/BikeExchange) à 20’’

4- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 20’’

5- Max Walscheid (ALL/Qhubeka NextHash) à 22’’

6- Christophe Laporte (FRA/Cofidis) à 26’’

7- Victor Campenaerts (BEL/Qhubeka NextHash) à 26’’

8- Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) à 36’’

9- Tim Merlier (BEL/Alpecin-Fenix) à 40’’

10- Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain Victorious) à 40’’

...