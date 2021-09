Taco van der Hoorn a piégé les sprinteurs. Ce mercredi, lors de la 3eme étape du Tour du Benelux, entre Essen et Hoogerheide (168,3km), c'est le Néerlandais de la formation Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux qui s'est imposé sur ses terres, lui le natif de Rotterdam. Pour cela, ce dernier a su saisir sa chance en prenant place dans l'échappée du jour, qui est allée au bout et a donc privé les sprinteurs d'un nouveau succès. En effet, dès les premiers kilomètres, six hommes, à savoir Samuele Battistella (Astana-Premier Tech), Luke Durbridge (BikeExchange), Mathias Norsgaard Jorgensen (Movistar), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Thimo Willems (Sport Vlaanderen-Baloise) et Arjen Livyns (Bingoal-WB), ont tenté leur chance en faussant compagnie au peloton, même si ce dernier a rapidement craqué à l'avant. Derrière, le peloton a roulé, a laissé l'échappée à portée et pointait à moins d'une minute à 15 kilomètres de l'arrivée. Mais, alors que Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) et Caleb Ewan (Lotto-Soudal) sont victimes d'incidents mécaniques, l'écart a à nouveau augmenté... la faute notamment à leurs équipes, qui ont fait en sorte que les deux hommes ne soient pas largués.

Bissegger solide leader, bonne opération pour Durbridge

Dans les derniers kilomètres, le groupe de tête avait encore 35 secondes d'avance et Durbridge, le mieux placé au général, en a profité pour remporter les trois sprints et ainsi prendre neuf secondes de bonification. Si l'écart est ensuite passé à une vingtaine de secondes au passage de la flamme rouge, l'échappée a tenu bon et a terminé au sprint. A ce jeu-là, van der Hoorn a donc été le plus fort ce mercredi pour s'imposer devant Norsgaard Jorgensen et Durbridge, alors que Sagan (Bora-Hansgrohe) a réglé celui du peloton ensuite. Victorieux, le Néerlandais s'est donc offert une nouvelle belle victoire cette saison, après avoir remporté une étape sur le Tour d'Italie en mai dernier. Au général, le Suisse Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) conserve donc la tête du général, toujours devant Asgreen (Deceuninck-Quick Step) et Stefan Küng (Groupam-FDJ). Pour sa part, Durbridge en profite pour intégrer le top 5.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DU BENELUX

3eme étape - Essen (PBS) - Hoogerheide (PBS) (168,3km) - Mercredi 1er septembre 2021

1- Taco van der Hoorn (PBS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) en 3h40'23’’

2- Mathias Norsgaard Jorgensen (DAN/Movistar) mt

3- Luke Durbridge (AUS/BikeExchange) mt

4- Samuele Battistella (Astana-Premier Tech) mt

5- Thimo Willems (BEL/Sport Vlaanderen-Baloise) mt

6- Peter Sagan (SLQ/Bora-Hansgrohe) mt

7- Phil Bauhaus (ALL/Bahrain Victorious) mt

8- Danny Van Poppel (PBS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt

9- Caleb Ewan (AUS/Lotto-Soudal) mt

10- Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) mt

...



Classement général après 3 étapes (sur 7)

1- Stefan Bissegger (SUI/EF Education-Nippo) en 7h24'51’’

2- Kasper Asgreen (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 19’’

3- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 20’’

4- Max Walscheid (ALL/Qhubeka NextHash) à 22’’

5- Luke Durbridge (AUS/BikeExchange) à 26’’

6- Victor Campenaerts (BEL/Qhubeka NextHash) mt

7- Christophe Laporte (FRA/Cofidis) à 29’’

8- Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) à 36’’

9- Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain Victorious) à 42’’

10- Tiesj Bennot (BEL/DSM) à 46’’

...