Tour du Bénélux (E2) : Coup double pour Bisseger

Laporte premier Français



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DU BENELUX

2eme étape - Lelystad (PBS) - Lelystad (PBS) - 11,1km CLM individuel - Mardi 31 août 2021



Classement général après 2 étapes (sur 7)



Troisième victoire de la saison pour Stefan Bisseger ! Déjà vainqueur du contre-la-montre de Paris-Nice et d'une étape du Tour de Suisse, le coureur d'Education-Nippo DJ a prouvé qu'il était l'un des meilleurs rouleurs actuels, en remportant le contre-la-montre du Tour du Bénélux.Il a devancé de quinze secondes l'Italien Edoardo Affini (Jumbo-Visma) et de vingt secondes son compatriote Stefan Küng (Groupama-FDJ), alors que le vainqueur de la première étape, Tim Merlier (Alpecin-Fenix), a fini à une minute, et Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), diminué par des problèmes gastriques, à 39 secondes, et n'est pas sûr de poursuivre la course.Cette victoire, la quatrième de sa carrière professionnelle, permet à Stefan Bisseger d'enfiler le maillot de leader, avec 19 secondes d'avance sur Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) et sur Küng, qui sont à égalité. Le premier Français se nomme Christophe Laporte. Le sprinteur de Cofidis, futur coureur de Jumbo-Vismo, occupe la sixième place à 28 secondes. Mercredi, c'est une étape en ligne complètement plate qui se déroulera, entre Essen et Hoogerheide.2- Edoardo Affini (ITA/Jumbo-Visma) à 15"3- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 20"4- Kasper Asgreen (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 21"5- Max Walscheid (ALL/Qhubeka NextHash) à 22"6- Tom Dumoulin (PBS/Jumbo-Visma) à 23"7- Soren Kragh Andersen (DAN/DSM) à 24"8- Victor Campenaerts (BEL/Qhubeka NextHash) à 26"9-10- Brandon McNulty (USA/UAE Emirates) à 31"...2- Kasper Asgreen (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 19"3- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 19"4- Max Walscheid (ALL/Qhubeka NextHash) à 21"5- Victor Campenaerts (BEL/Qhubeka NextHash) à 26"6-7- Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) à 36"8- Luke Durbridge (AUS/BikeExchange) à 38"9- Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain Victorious) à 42"10- Tiesj Bennot (BEL/DSM) à 45"...