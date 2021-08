Tour du Benelux (E1) : Merlier s'impose au sprint

Tim Merlier est en forme cette saison. Ce lundi, le Belge, pensionnaire de la formation Alpecin-Fenix, a remporté, au sprint, la 1ere étape du Tour du Benelux 2021, longue de 169,6 kilomètres et courue entre Surhuisterveen et Dokkum aux Pays-Bas. Il s'agir de sa huitième victoire de la saison, lui qui s'est notamment illustré sur le Giro ou bien encore le Tour de France, la 25eme pour sa formation. Cette journée n'a pas été de tout repos pour un peloton qui est arrivé en plusieurs parties, en raison de coups de bordure, alors qu'au préalable, une échappée de sept coureurs avait pu se former : Julien Duval (AG2R Citroën), Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation), Luke Durbridge (BikeExchange), Logan Owen (EF Education-Nippo), Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen Baloise), Arjen Livyns et Ludovic Robeet (Bingoal WB).

Evenepoel a perdu une minute

A l'arrivée, la victoire ne s'est finalement jouée qu'entre une petite trentaine de coureurs et Merlier a ainsi devancé l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) et le Colombien Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step). Certains coureurs, qu'ils soient sprinteurs ou bien alors prétendants au classement général, ont été piégés ou alors ont même perdu très gros. On peut citer Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), victime notamment d'une chute, Philippe Gilbert (Lotto Soudal), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) et Tom Dumoulin (Jumbo-Visma). Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) est également l'un des grands perdants du jour, après une crevaison qui lui a coûté une minute sur la ligne d'arrivée. Quant à Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech), il a été contraint à l'abandon, après avoir chuté.



1ere étape - Surhuisterveen (PBS) - Dokkum (PBS) (169,6km) - Lundi 30 août 2021

