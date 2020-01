Tour Down Under : La première étape pour Bennett

Bennett : « Cette première victoire signifie beaucoup »



🥇Big sprint finish and the win to Sam Bennett from Deceuninck - Quickstep in Ziptrak Stage 1 in Tanunda 🥇#tourdownunder #winner #tanunda pic.twitter.com/OS85NvguUA

CYCLISME - TOUR DOWN UNDER

1ere étape (Tanunda - Tanunda, 150 km) - Mardi 21 janvier 2020

8- Marc Sarreau (FRA/Groupama-FDJ), mt

Classement général (après 1 étape sur 6)

14- Marc Sarreau (FRA/Groupama-FDJ), à 10”

Sam Bennett ne pouvait rêver meilleurs débuts sous ses nouvelles couleurs.(Australie) et première course World Tour de la saison. Bennett, mécontent de son statut à la Bora, où il n'était que le sprinteur numéro 3 derrière Sagan et Ackermann, a devancé le Belge Jasper Philipsen (UAE) et le Slovaque Erick Boska (Bora-Hansgrohe) sur la ligne d'arrivée de cette 1ere étape tracée sur cinq tours autour de Tanunda.De quoi pour Patrick Lefevere se féliciter de son joli coup. La Deceuninck a en effet mis le grappin sur l'Irlandais dans les tous derniers jours du Mercato alors que le sprinteur, de manière assez incompréhensible, n'avait toujours pas trouvé de point de chute. « Cette première victoire de l'année signifie beaucoup, estimait le vainqueur du jour. Les gars ont fait un boulot fantastique pour me maintenir à l'avant du peloton, chacun a joué son rôle, je les en remercie. » Bennett s'empare du même coup du premier maillot de leader, avec 4 secondes d'avance sur Philipsen, 6 sur Baska et 7 sur Daryl Impey, double vainqueur sortant de l'épreuve.2- Jesper Philipsen (BEL/UAE - Team Emirates), mt3- Erik Baska (SLQ/BORA-Hansgrohe), mt4- Elia Viviani (ITA/Cofidis), mt5- André Greipel (ALL/Israel), mt...2- Jesper Philipsen (BEL/UAE - Team Emirates), à 4”3- Erik Baska (SLQ/BORA-Hansgrohe), à 6”4- Daryl Impey (AFS/Mitchelton-Scott), à 7”5- Jarrad Drizners (AUS/UniSA-Australia), mt...