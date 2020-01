Tour Down Under (E5) : Première pour NTT, Impey prend la tête

Porte n'est plus leader, mais...

Nouveau nom de l'équipe Dimension Data pour la saison 2020, NTT a décroché sa première victoire ce samedi, à l'occasion de la 5eme étape du Tour Down Under. L'Italien Giacomo Nizzolo, qui n'avait remporté que trois succès durant toute la saison passée, a levé les bras pour la première fois cette année, en s'imposant au sprint devant son compatriote de Cofidis Simone Consonni et l'Irlandais de Deceuninck-QuickStep Sam Bennett. Nizzolo a remercié ses coéquipiers après son succès, car ils l'ont attendu dans la dernière côte au programme de la journée, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée (où Romain Bardet, 47eme du général, a tenté sa chance, en vain...), et il a pu ensuite aborder son sprint dans les meilleures conditions.Du côté du classement général, il y a du changement. Richie Porte a en effet dû laisser le commandement au tenant du titre, Daryl Impey, qui a pris des secondes de bonification lors des deux sprints intermédiaires pour désormais en compter deux d'avance sur l'Australien, à la veille de l'arrivée finale. Tout va donc se jouer dimanche au sommet de Willunga, lors d'une montée où Richie Porte est tout simplement invincible, lui qui s'y est imposé chaque année de 2014 à 2019. Mission impossible pour Impey ?2- Simone Consonni (ITA/Cofidis) mt3- Sam Bennett (IRL/Deceuninck-QuickStep) mt4- Michael Morkov (DAN/Deceuninck-QuickStep) mt5- Jasper Philipsen (BEL/UAE Emirates) mt...36-...2- Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) à 2"3- Rob Power (AUS/Sunweb) à 9"4- Simon Yates (GBR/Mitchelton-Scott) à 13"5- George Bennett (NZL/Jumbo-Visma) à 163...30-...