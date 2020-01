Tour Down Under (E4) : Au tour d'Ewan !

🥇Caleb Ewan does it again. Winner! 🥇

Well done to the entire @lottosoudal Cycling Team #tourdownunder #WinnerStage4 pic.twitter.com/gWz0uctt0b

— Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 24, 2020

TOUR DOWN UNDER

Classement de la 4eme étape (Norwood - Murray Bridge, 152,8km) - Vendredi 24 janvier 2020

Marc Sarreau (FRA/Groupama-FDJ)

Classement général (après 4 étapes sur 6)

31-



...

L'Australie est en fête sur ce Tour Down Under 2020 ! Alors que Richie Porte a pris la tête du classement général jeudi après sa victoire à Paracombe, c'est Caleb Ewan qui s'est imposé sur l'étape de ce vendredi. Le coureur de Lotto-Soudal l'a emporté au sprint, devant Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) et Jasper Philipsen (UAE Emirates) pour s'adjuger sa deuxième victoire de l'année, après celle sur le Critérium Down Under dimanche dernier. Malgré un final difficile, avec un virage serré à 300m de l'arrivée, Ewan a assez largement dominé ses adversaires. Quant à Richie Porte, il a un peu souffert dans les bordures durant l'étape, mais est parvenu à finir dans le peloton (tout comme Romain Bardet, qui reste 59eme au général).Samedi, l'étape devrait de nouveau se jouer au sprint, malgré une petite côte dans les quinze derniers kilomètres.2- Sam Bennett (IRL/Deceuninck-QuickStep) mt3- Jasper Philipsen (BEL/UAE Emirates) mt4- André Greipel (ALL/Israel Start-Up Nation) mt5- Alberto Dainese (ITA/Sunweb) mt...9-...2- Daryl Impey (AFS/Mitchelton-Scott) à 3"3- Robert Power (AUS/Sunweb) à 8"4- Simon Yates (GBR/Mitchelton-Scott) à 11"5- George Bennett (NZL/Jumbo-Visma) à 14"Clément Chevrier (FRA/AG2R La Mondiale) à 44"