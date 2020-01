Tour d’Oman : L’épreuve annulée suite à la mort du sultan ?

Présent au calendrier cycliste depuis 2010 et remporté par des coureurs de renom comme Fabian Cancellara, Christopher Froome ou Vincenzo Nibali, le Tour d’Oman n’aura pas lieu cette année. C’est en tout cas ce que révèle toujours bien informé journal belge Het Nieuwsblad. En effet, suite au décès du Sultan Qaboos le 10 janvier dernier à l’âge de 79 ans, le pays a décrété 40 jours de deuil national, et de nombreux événements sont annulés. Ce qui devrait donc être le cas du Tour d’Oman, qui doit se dérouler du 11 au 16 février, avec des têtes d’affiches comme Mark Cavendish et Elia Viviani. Le 16 janvier dernier, les organisateurs (ASO, comme le Tour de France) avaient pourtant dévoilé le parcours de l’épreuve, remportée ces deux dernières années par le Kazakh Alexey Lutsenko, avec notamment l’arrivée au sommet à Green Mountain, toujours un moment décisif dans le Tour d’Oman. Mais Lutsenko devra sans doute attendre 2021 pour viser le triplé…