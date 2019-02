Tour d'Oman: Et de trois pour Lutsenko

Déjà vainqueur dimanche et lundi, Alexey Lutsenko s'est octroyé ce mercredi un troisième succès sur le Tour d'Oman, à l'occasion de la 3e étape avec une arrivée jugée au sommet de l'exigeante Green Mountain. Le leader de la formation Astana accentue de fait un peu plus son leadership sur le classement général, et devrait donc conserver son titre jeudi au terme de la dernière étape.

Le Kazakh de 26 ans devance sur la ligne le Français Fabien Grellier, qui est parvenu à résister au mieux après avoir été de l'échappée matinale.