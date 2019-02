Tour d'Oman: Colbrelli s'impose, Venturini 3e

Sonny Colbrelli a remporté au sprint la 4e étape du Tour d'Oman, qui s'achevait à proximité du Oman Convention & Exhibition Center.

L'Italien de la Barhain-Merida, qui fait partie des coureurs rapides ayant su rester au contact du peloton, s'est imposé de justesse devant Greg Van Avermaet (CCC). Le Français Clément Venturini (AG2R-La Mondiale) prend la 3e place.

Au général, Alexey Lutsenko (Astana) conserve le maillot de leader avant la grande explication sur les pentes de la Green Mountain, mercredi.

STAGE 4 - LAST KM



Stage 4 delivered a heart-breaking finale for @NVHooydonck, @elpumaDarwin & @theboz91, after 115 km at the front, and a spectacular sprint between @sonnycolbrelli, @GregVanAvermaet & @ClemVenturini.#TOO2019 pic.twitter.com/lyi1QpkZX0