Tour des Flandres - Van Avermaet : « Je reviens en bonne forme »

Greg Van Avermaet a prévenu. Le pensionnaire de la formation AG2R-Citroën a bien l'intention de jouer crânement sa chance sur le Tour des Flandres, ce dimanche, pour sa quatorzième participation. Il n'a encore jamais remporté cette course, malgré trois podiums et plus précisément une deuxième place en 2014 et en 2017, sans oublier sa troisième place en 2015.

« Je marche bien »

Ce vendredi, Van Avermaet était présent lors d'une conférence de presse virtuelle, où il n'a donc pas caché ses ambitions : « Je pense que je suis pas mal. Je marche bien et j'ai fait une bonne course mercredi sur À Travers la Flandre (ndlr : Il a pris la septième place finale), même si j'étais un peu déçu de ne pas voir le groupe dans lequel j'avais roulé pour faire un meilleur résultat. Je pense que j'avais les jambes pour gagner ou au moins faire un podium. Je reviens en bonne forme en tout cas pour le Tour des Flandres. Je ne suis pas le top favori, mais je suis quand même pas mal et je pense pouvoir faire un bon résultat. Si j'ai les mêmes jambes que mercredi, ce sera bien. »

« D'autres coureurs peuvent également espérer faire quelque chose »

La victoire finale de cette édition 2021 semble tendre les bras au Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ou bien alors le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Greg Van Avermaet en a bien conscience : « Les grands favoris restent les mêmes, à savoir Mathieu (van der Poel), Wout (Van Aert) et Julian Alaphilippe avec son équipe Deceuninck-Quick Step. Mais d'autres coureurs peuvent également espérer faire quelque chose de bien dimanche, dont Dylan van Baarle, qui est vraiment très bien en ce moment. C'est toujours possible de les battre, il y a une petite chance de le faire. » Le vainqueur de cette édition 2021 sera donc connu ce dimanche après-midi.