Tour des Flandres : Van Aert, malade, pourrait déclarer forfait !

Jumbo-Visma ne pourrait "pas le remplacer"



🇧🇪 #RVV22

Wout van Aert is not feeling well, so he will not join the Tour of Flanders recon. His participation in the Tour of Flanders is unlikely. pic.twitter.com/dxsZvPrWSh



— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 31, 2022

Petit tremblement de terre à venir sur le Tour des Flandres ?à la succession du Danois Kasper Asgreen, vainqueur de la dernière édition., dimanche, une course qu'il rêve de remporter mais qu'il ne compte toujours pas à son palmarès (il avait terminé deuxième en 2020). Et ce n'est peut-être pas encore pour dimanche. Certes, le Belge de l'équipe néerlandaise a tout du vainqueur avant l'heure, surtout depuis qu'il a signé une victoire écrasante sur le Grand Prix E3, vendredi dernier. Toutefois,"Il ne se sent pas en forme et c'est pourquoi il est resté à la maison. Malheureusement, nous devons nous passer de lui sur la reconnaissance du parcours aujourd'hui (jeudi) et bien sûr, nous devons admettre qu'il y a une chance qu'il ne coure pas dimanche", a uniquement indiqué pour le moment dans un tweet le directeur sportif de l'équipe Jumbo-Visma Grischa Niermann.Forcément inquiet,"Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur la participation de Wout maintenant. S'il se sent toujours en forme et prêt à courir, nous le laisserons peut-être prendre le départ. Nous en saurons plus demain (vendredi)." Auquel cas, Niermann et les Néerlandais devront revoir leurs plans. Même s'ils n'espèrent évidemment pas en arriver là, d'autant que toute la stratégie pour dimanche repose sur une victoire de Van Aert. "Ce serait une grosse déception car on ne peut pas le remplacer. Mais nous avons une équipe en forme et deux coureurs parmi les meilleurs du peloton : Tiesj Benoot et Christophe Laporte."