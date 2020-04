Tour des Flandres : Une nouvelle date en septembre ?

Suspendue au moins jusqu’au 1er juin pour cause de pandémie de coronavirus, la saison cycliste 2020 ne va ressembler à aucune autre, et c’est un véritable casse-tête qui attend l’Union cycliste internationale si la compétition peut reprendre. L’UCI a déjà fait savoir qu’elle était prête à allonger la saison jusqu’à novembre (au lieu d’octobre habituellement) et que priorité serait donnée, pour une reprogrammation, aux trois Grands Tours (pour l’instant, seul le Giro a été reporté) et aux Monuments déjà reportés, que sont Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. On parle déjà d’un report du Giro au mois d’octobre, et d’un report d’un mois du Tour de France, qui se déroulait alors la dernière semaine de juillet et les deux premières semaines d’août (quid de la Vuelta, qui doit débuter le 14 août ?).

Le Tour des Flandres à la veille du chrono des Mondiaux ?

Pour ce qui est du Tour des Flandres, qui aurait dû se dérouler dimanche dernier (et a été « remplacé » par une course virtuelle remportée par Greg Van Avermaet), c’est la date du samedi 19 septembre qui a été évoquée. En effet, les organisateurs de la Primus Classic, une course mineure se déroulant à ce jour-là, ont proposé au Tour des Flandres de prendre leur place dans le calendrier. "Il y a des discussions. On est prêts à tendre la main, si nos sponsors sont d’accord bien sûr », a déclaré Philipp Beke, organisateur de la Primus Classic, dans la presse belge « C’est vrai qu’il y a eu des discussions mais le fait est que la décision ne nous revient pas. C’est l’UCI qui va imaginer à quoi va ressembler le nouveau calendrier. Nous n’allons pas nous la jouer solo », a réagi de son côté Tomas Van den Spiegel, le patron des classiques flandriennes. Un report à cette date pourrait en revanche poser des problèmes à quelques coureurs, car le contre-la-montre des championnats du monde de Martigny (Suisse) est prévu dès le lendemain. La course en ligne, elle, doit se dérouler le 27, sur un parcours très montagneux.