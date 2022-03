Tour des Flandres : Sagan et Girmay absents

Girmay rentre en Erythrée

Vainqueur du Tour des Flandres en 2016, Peter Sagan n’ajoutera pas un nouveau « Ronde » à son palmarès cette année. Le coureur slovaque de 32 ans ne sera pas aligné par sa nouvelle équipe française TotalEnergies sur le deuxième Monument de la saison, qui se déroulera ce dimanche. L’ancien triple champion du monde n’a terminé que 92eme de Milan-San Remo et 68eme du Grand Prix de l’E3, avant d’être contraint à l’abandon sur Gand-Wevelgem ce dimanche. Autant dire que ce n’est pas la grande forme…Il doit faire son retour à la compétition du 5 au 8 avril sur le Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire, avant de participer à l’Amstel Gold Race (10 avril) et à Paris-Roubaix (17 avril).Par ailleurs, le vainqueur surprise de Gand-Wevelgem, Biniam Girmay, premier Africain à remporter la célèbre classique belge, ne sera pas non plus au départ du Tour des Flandres, car il va rentrer auprès de sa famille, qu’il a quittée le 3 janvier, pour retrouver notamment sa fille d’un an. « Pour moi, ma famille c'est la première chose, encore plus que le vélo, donc je dois m'occuper d'eux.C'est le début, donc nous avons beaucoup de temps », a déclaré l’Erythréen lors d’une conférence de presse ce lundi. Même en l’absence de Sagan et Girmay, le plateau du « Ronde » reste impressionnant, avec notamment Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Matej Mohoric ou encore Mathieu van der Poel en guise de favoris.