Tour des Flandres : L'équipe Jumbo-Visma n'a pas encore tranché pour Van Aert

Wout Van Aert va-t-il être l’épouvantail du Tour des Flandres ? Alors que Mathieu van der Poel retrouve la forme, le champion de Belgique pourrait manquer le rendez-vous avec le « Ronde », organisé ce dimanche entre Bruges et Audenarde. Battu par le petit-fils de Raymond Poulidor lors d’un sprint royal lors de l’édition 2020, organisée exceptionnellement au mois d’octobre en raison de la pandémie de coronavirus, Wout Van Aert avait fait des classiques sont objectif du début de saison, sacrifiant même les Mondiaux de cyclo-cross à cette fin. Toutefois, le coureur de l’équipe Jumbo-Visma est récemment tombé malade et sa présence sur le Tour des Flandres est tout sauf une certitude alors que « WVA » n’a pas été en mesure de participer aux différentes reconnaissances du tracé de l’édition 2022 du « Ronde » organisées par la formation néerlandaise.

Pas de décision encore prise pour Van Aert

Alors que l’équipe UAE Team Emirates a confirmé que Tadej Pogacar fera bien le déplacement dans les Flandres avec l’ambition d’ajouter un nouveau Monument à son palmarès, aucune décision n’a encore été prise par Jumbo-Visma concernant Wout Van Aert. « Nous attendons toujours la décision finale de la direction de l'équipe et du personnel médical pour savoir si Wout peut participer ou non au Tour des Flandres, a confié ce vendredi Ard Bierens, porte-parole de la formation néerlandaise, face à la presse. Cette décision n'a pas été prise pour l'instant et il est difficile de dire quand elle le sera. Il n'est pas nécessaire de précipiter cette décision. » En cas d’absence du champion de Belgique au départ de la 106eme édition du Tour des Flandres, l’équipe Jumbo-Visma pourrait être contrainte de revoir ses plans, comme elle a pu le faire lors de Gand-Wevelgem le week-end dernier, avec Christophe Laporte qui a porté les espoirs de l’équipe dirigée par Richard Plugge.