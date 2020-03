Tour des Flandres : L'épreuve annulée pour la première fois depuis plus de 100 ans ?

Alors que la pandémie de coronavirus poursuit sa progression, le monde du sport continue d'en subir les conséquences. Actuellement, il se trouve d'ailleurs presque entièrement à l'arrêt. Certaines disciplines commencent déjà à s'intéresser à leur calendrier des prochains mois, et c'est le cas notamment du cyclisme. Alors que le Tour d'Italie a purement et simplement été reporté, le mythique Tour des Flandres, organisé en Belgique et prévu pour le 5 avril prochain, devrait, selon toute vraisemblance, subir le même sort, selon les informations du média Nieuwsblad. A ce propos, le ministre des Sports Ben Weyts ne s'est pas montré très optimiste, auprès de Radio 1 : « Je ne pense pas que cela soit réalisable. Qu'un peloton entier, venu des quatre coins du globe, s'installe en Flandre. Nous devons faire preuve de responsabilité. »

La dernière annulation date de... 1918

Il s'agirait alors là de quelque chose de particulièrement historique dans la mesure où il faut remonter à la première Guerre Mondiale pour voir trace d'une telle décision. En effet, la dernière annulation date de 1918. Lors de la première Guerre Mondiale, la course n'avait d'ailleurs pas eu lieu pendant quatre ans consécutifs (1915, 1916, 1917, 1918). Cette option d'annuler est largement envisagée par les organisateurs de la course même si, pour le moment, rien n'a encore été officialisé. En cas d'annulation, l'épreuve pourrait toutefois se courir, mais plus tard dans l'année.