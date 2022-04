Tour des Flandres : Faute de coureurs disponibles, l'équipe Israel-Premier Tech jette l'éponge

News: Israel – Premier Tech to miss Ronde van Vlaanderen

Vanmarcke : « On ne peut pas tomber plus bas »

Sep Vanmarcke ne pourra pas ambitionner de remporter le Tour des Flandres. Son équipe Israel-Premier Tech a confirmé ce vendredi au travers d’un communiqué qu’elle ne s’alignera pas au départ du « Ronde » ce dimanche à Bruges. « Cette situation est vraiment regrettable et nous sommes très déçus de devoir renoncer au Tour des Flandres, a ainsi déclaré le manager de la formation israélienne Kjell Carlström dans ce communiqué. La décision n’a pas été prise à la légère mais, selon nous, c’est la seule solution actuellement envisageable. » Pour justifier ce choix, l’équipe de Chris Froome a invoqué un nombre insuffisant de coureurs disponibles pour participer au Tour des Flandres. « A l’heure actuelle, nous avons très peu de coureurs en forme à même de prendre le départ, a confirmé Kjell Carlström. Toutefois, ce sont des cas-contacts et c’est avec tout le respect que nous avons pour cette course mais également pour le reste du peloton que nous avons pris cette décision. Il est de notre devoir de prendre soin des autres équipes de ne pas aligner des coureurs qui ont été exposés au coronavirus. »En plus du « Ronde », l’équipe Israel-Premier Tech ne prendra pas le départ du Grand Prix de l’Escaut, prévu ce mercredi mais espère pouvoir retrouver le peloton dès le week-end suivant et l’Amstel Gold Race puis pour Paris-Roubaix. « En renonçant à participer, nous allons permettre à nos coureurs spécialisés dans les classiques pavées de récupérer, ajoute le manager général de l’équipe. Personne n’est plus déçu que nous, cette décision va nous permettre de sauver le reste du printemps et nous remettre sur les rails. » Troisième du Tour des Flandres en 2014 et 2016, cinquième l’an passé, Sep Vanmarcke s’est confié au quotidien belge néerlandophone Het Nieuwsblad sur cette situation inédite et frustrante. « C’est simple, nous n’avons plus suffisamment de coureurs disponibles, a confié le coureur belge. Rudy Barbier a dû renoncer à cause du coronavirus et notre cuisinier a également été testé positif. Je crains que d’autres cas soient détectés. En tant qu’équipe, on ne peut pas tomber plus bas que ne pas avoir suffisamment de coureurs pour participer au Tour des Flandres. » Il n’y aura donc que 24 formations au départ, avec l’ambition de succéder à Kasper Asgreen.