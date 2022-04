Tour des Flandres : Deuxième succès pour van der Poel, Madouas troisième devant Pogacar

Mathieu van der Poel ne s’est pas laissé piéger deux fois de suite. Battu au sprint par un roublard Kasper Asgreen l’an passé, le petit-fils de Raymond Poulidor a su se jouer d’un Tadej Pogacar clairement plus fort dans la dernière ligne droite du Tour des Flandres, à Audernarde. Un « Ronde » disputé sur 272,5km au départ d’Anvers, qui alterne désormais avec Bruges pour accueillir le départ de la classique, qui a très vite vu des tentatives d’échappée, avec notamment une équipe Astana Qazaqstan très vindicative. Finalement, un groupe de neuf coureurs a pu prendre le large, avec notamment Taco van der Hoorn, Manuele Boaro et Matthijs Paaschens dans ses rangs. Le peloton, de son côté, a temporisé quand Tadej Pogacar a été retardé par une petite chute sans conséquences. L’échappée a alors pris une avance de trois minutes, écart qui a ensuite grandi pour dépasser les cinq minutes. Après la première ascension du Vieux Quaremont, à un peu moins de 140 kilomètres de l’arrivée, la physionomie de la course a commencé à changer, avec beaucoup de mouvements, de nervosité et de chutes qui ont vu le groupe de tête perdre du terrain mais également le peloton se scinder en plusieurs groupes.

Pogacar a dynamité la course

Les grandes manœuvres ont démarré à l’entame des 100 derniers kilomètres. L’équipe Jumbo-Visma, privée de sa carte maîtresse Wout Van Aert par le coronavirus, a envoyé Nathan van Hooydonck avec Jonas Koch qui a pris sa roue pour la formation Bora-Hansgrohe. Très vite, onze coureurs ont pu revenir sur ce duo, avec notamment le vainqueur de l’édition 2019 Alberto Bettiol, Olivier Le Gac, Mads Pedersen, Zdenek Stybar ou encore Ivan Garcia Cortina. Des mouvements qui ont fait un peu plus fondre l’avance du groupe de tête qui, à 80 kilomètres de la ligne d’arrivée, ne comptait plus qu’une trentaine de secondes d’avance sur les poursuivants et une minute sur le gros du peloton. Brillants ces dernières semaines, Anthony Turgis et Christophe Laporte ont perdu du terrain sur chute. La course n’a pas perdu son tempo, avec notamment Matteo Trentin et Victor Campenaerts qui ont essayé de fausser compagnie au peloton avant l’ascension du Kanarieberg mais, pour sa première participation au Tour des Flandres, Tadej Pogacar a décidé de peser sur la course. Dans la deuxième ascension du Vieux Quaremont, à 55 kilomètres du but, le Slovène a tout dynamité.

Les Quick-Step Alpha Vinyl en échec

Si Kasper Asgreen a pu un temps s’accrocher, les poursuivants puis l’échappée ont vu la fusée slovène les rattraper sans coup férir. Une légère temporisation a alors calmé les ardeurs mais, la première ascension du Paterberg a vu Jan Tratnik tenter sa chance. Toutefois, un certain Mathieu van der Poel est sorti du bois pour revenir sur le Slovène. Après une tentative de Dylan van Baarle et Fred Wright, la montée du Koppenberg a vu Tadej Pogacar placer un nouveau démarrage pour revenir sur le duo. Dans un premier temps, seuls Mathieu van der Poel et Valentin Madouas ont pu prendre la roue du double vainqueur du Tour de France, avide d’imiter Louison Bobet et Eddy Merckx, seuls à avoir enchaîné Grande Boucle et Tour des Flandres. Tenant du titre, Kasper Asgreen a vu ses maigres espoirs de doublé s’évaporer dans un souci mécanique au sommet du Koppenberg. Dernière carte de la Jumbo-Visma, Tiesj Benoot a essayé de revenir avec Dylan Teuns et Stefan Küng mais a sans doute réagi bien trop tard. La troisième et dernière ascension du Vieux Quaremont a été l’occasion pour Tadej Pogacar de faire l’écrémage avec Dylan van Baarle, Fred Wright qui ont cédé.

Le sang froid de Van der Poel, Madouas s’offre un podium

Valentin Madouas s’est accroché mais a fini par laisser partir le duo Pogacar-van der Poel. Le Slovène a essayé de s’isoler en tête de course dans les pentes du Paterberg mais le Néerlandais a tenu bon après avoir cédé quelques longueurs. Un duo de tête qui a ensuite parfaitement collaboré… jusqu’à la flamme rouge. C’est alors que Tadej Pogacar a cessé de prendre les relais, ce qui a incité Mathieu van der Poel à ralentir l’allure pour ne pas se faire piéger comme lors de la dernière édition. Très vite, les différents groupes de poursuite se sont mués en menace et, à 250 mètres de la ligne, c’est Valentin Madouas qui a tenté de se jouer des cadors. Le Français a alors provoqué l’accélération de Mathieu van der Poel qui, pour la deuxième fois de sa carrière, lève les bras en vainqueur à Audernarde. Dylan van Baarle prend la deuxième place devant le coureur de la Groupama-FDJ, premier Français à monter sur le podium du Tour des Flandres depuis Sylvain Chavanel en 2011. Dépité et presque furieux, Tadej Pogacar doit se contenter de la quatrième place devant Stefan Küng. Christophe Laporte, revenu fort dans le final, termine neuvième.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DES FLANDRES

Classement final (272,5km) - Dimanche 3 avril 2022

1- Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) en 6h18’30’’

2- Dylan van Baarle (PBS/Ineos Grenadiers) mt

3- Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) mt

4- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) mt

5- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 2’’

6- Dylan Teuns (BEL/Bahrain Victorious) à 2’’

7- Fred Wright (GBR/Bahrain Victorious) à 11’’

8- Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) à 48’’

9- Christophe Laporte (FRA/Jumbo-Visma) à 48’’

10- Alexander Kristoff (NOR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 48’’

…