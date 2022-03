Tour des Flandres : Alaphilippe n'y sera pas

Alaphilippe a demandé deux ans avant de revenir sur le Ronde

Alors qu'il n'a plus couru depuis le 13 mars et la dernière étape de Tirreno-Adriatico, la prochaine course au programme de Julian Alaphilippe est le Tour du Pays basque, qui débutera lundi et comptera six étapes. Il s'agira d'une course de préparation avant la Flèche Wallone, prévue le 20 avril et qu'il a déjà remportée trois fois, et surtout Liège-Bastogne-Liège (le 24 avril), le deuxième Monument qu'il rêve de remporter, après Milan-San Remo gagné en 2019. Mais mardi, des rumeurs évoquaient la possible participation du double champion du monde au Tour des Flandres, qui aura lieu ce dimanche. Selon L'Equipe, le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl avait été vu ce mardi sur les monts pavés de la célèbre classique, et cela avait de quoi interpeller, car le Ronde n'était pas à son programme de départ., avec une 12eme place pour Michael Morkov sur Bruges-La Panne, une 10eme pour Kasper Asgreen sur le Grand Prix de l'E3 et une 32eme pour ce même Kasper Asgreen sur Gand-Wevelgem. Des résultats décevants pour une équipe Quick-Step habituée à régner sur les courses d'un jour. Mais mercredi, l'entourage du coureur a confirmé que le double champion du monde ne s'alignerait pas sur le Tour des Flandres, mais bien le Tour du Pays basque comme prévu, afin de disputer une course à étapes avant les classiques ardennaises.Julian Alaphilippe a déjà participé deux fois au Tour des Flandres, et avait abandonné sur chute en 2020 alors qu'il était avec Wout Van Aert et Mathieu van der Poel, puis avait terminé 42eme l'an passé. « Julian est un vrai Flandrien.Il est fait pour le Tour des Flandres mais il nous a demandé de lui laisser deux ans pour gagner à Liège avant de revenir ici », confiait récemment le patron de Quick-Step Alpha Vinyl Patrick Lefevere dans les colonnes de L'Equipe. Sa présence sur le Ronde n'est donc que partie remise.