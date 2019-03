Tour des EAU: Victoire finale de Roglic devant Valverde et Gaudu

Victoire finale de Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) au terme de la première édition du Tour des Emirats Arabes Unis. Leader dès la première étape, le Slovène n'aura jamais abandonné sa place de leader tout au long des sept étapes de la course.

Ce samedi, se disputait donc la 7e et dernière étape, avec une victoire au sprint de Sam Bennett (Bora-Hansgrohe). Le coureur irlandais s'est imposé au sprint pour devancer Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates), déjà 2e il y a deux jours à l'arrivée de la 5e étape. Quant à Marc Sarreau (Groupama - FDJ), premier français à passer la ligne aujourd'hui, il s'est classé douzième.

Au terme de cette semaine de compétition, et derrière Primoz Roglic, on retrouve Alejandro Valverde (Movistar Team) et le Français David Gaudu (Groupama - FDJ), qui signe une très belle 3e place.