Tour des EAU: Gaviria au rendez-vous

Dans une course forcément importante aux yeux de ses dirigeants, Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) a remporté la première étape en ligne du Tour des Emirats Arabes Unis, ce lundi, à Abu Dhabi.

Au terme d'une étape marquée par les nombreux coups de bordure, qui n'ont finalement écarté aucun favori, le sprinteur colombien s'est imposé devant Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) et Caleb Ewan (Lotto-Soudal), alors que le Français Marc Sarreau (Groupama-FDJ) prend la neuvième place.

Au général, Primoz Roglic conserve le maillot de leader après la victoire dimanche de la Jumbo-Visma dans le contre-la-montre par équipe.

Brilliant performance by @TeamUAEAbuDhabi's @FndoGaviria taking full advantage of lead out work by @Kristoff87 to win Stage 2 of @uae_tour

Gaviria's sprint to win

- Time: 20”

- Speed: 64.1km/h

- Max speed: 66.2km/h

- Power: 1060W

- Max power: 1420W

- Cadence: 109rpm pic.twitter.com/Zp5RKryNcn