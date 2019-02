Tour des EAU: Ewan lève les bras, Roglic reste en pole

La quatrième étape du tour des Emirats arabes unis a permis à Caleb Ewan de se mettre en lumière ce mercredi, puisque le sprinter de la Lotto-Soudal s'est imposé sur la ligne d'arrivée, au terme de 205 km tracés entre Palm Jumeirah et Hatta Dam. L'Australien de 24 ans a devancé le jeune Italien Matteo Moschetti, et le patron de la course, le Slovène Primoz Roglic.

Au général, le leader de la Jumbo-Visma dispose désormais de 21 secondes d'avance sur le vétéran Alejandro Valverde, lauréat de la troisième étape mardi, et de 38 secondes sur le Français David Gaudu.