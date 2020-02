Tour des Alpes-Maritimes et du Var : Bardet termine deuxième derrière Quintana

Désormais membre d’une équipe française (Arkea-Samsic), Nairo Quintana brille dans l’Hexagone depuis le début de saison. Le Colombien de 30 ans, déjà vainqueur du Tour de La Provence la semaine passée, a remporté le Tour des Alpes-Maritimes et du Var ce dimanche. Cette épreuve, qui ne compte pas pour le World Tour, comportait trois étapes, et c’est grâce à sa victoire au sommet du Col d’Eze, ce samedi, que le vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016 a pu triompher. Quintana termine, à l’issue de la dernière étape remportée ce dimanche par Julien Bernard (Trek-Segafredo) au Mont Faron, avec 40 secondes d’avance sur Romain Bardet et Richie Porte. Le coureur français d’AG2R-La Mondiale disputait sa première course européenne de la saison (rappelons qu’il s’alignera sur le Giro et pas sur le Tour de France cette année), et c’est au Col d’Eze qu’il a perdu du temps sur Quintana, largement dominateur. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) termine quant à lui sixième du classement général, à 1’04 du Colombien, après avoir perdu 24 secondes sur les meilleurs lors de la dernière étape.