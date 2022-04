Tour des Alpes (E5) : Pinot et Bardet au sommet !

Le bon coup de Bardet

TOUR DES ALPES

Classement de la 5eme étape (Lienz - Lienz, 114,5km) - Vendredi 22 avril 2022

Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) en 3h09'24

Classement final

Romain Bardet (FRA/DSM) en 18h59'29

Les larmes ont laissé la place à un immense sourire ! Très déçu jeudi après avoir terminé deuxième de la 4eme étape du Tour des Alpes, Thibaut Pinot avait "le couteau entre les dents" au départ de la dernière étape, ce vendredi à Lienz en Autriche, et il est allé chercher la victoire ! La première depuis le 20 juillet 2019 au sommet du Tourmalet ! Depuis, le Franc-Comtois de bientôt 32 ans a vécu un calvaire, entre une blessure à la cuisse qui l'a empêché de finir ce Tour 2019 alors qu'il était dans la forme de sa vie, et cette chute sur la 1ere étape du Tour de France 2020 qui a provoqué une blessure au dos dont il a mis des mois à se remettre. Il y a un an, presque jour pour jour, il avait décidé de faire une longue pause de quatre mois après le Tour des Alpes pour enfin soigner ce dos récalcitrant.Sous la pluie, Thibaut Pinot a pris part à la première échappée du jour, composée de quinze coureurs, à 80 kilomètres de l'arrivée, en compagnie de David De La Cruz, Andrey Amador ou encore Lennard Kämna. Le Français et l'Espagnol sont partis tous les deux vingt kilomètres plus tard. Mais à treize kilomètres de l'arrivée, Thibaut Pinot a bien failli tout perdre en raison d'un problème mécanique. Qui s'est heureusement avéré sans conséquence, puisqu'il est revenu sur De La Cruz sans problème et a attaqué ensuite. Le coureur Astana l'a rattrapé mais dans le sprint final, le Français s'est montré le plus fort et il pouvait exulter sur la ligne d'arrivée, plus de 1000 jours après sa dernière victoire !Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, la victoire finale dans ce Tour des Alpes 2022 est revenue à Romain Bardet ! Le coureur de l'équipe DSM était deuxième du classement général à deux secondes de Pello Bilbao vendredi matin, et à dix kilomètres de l'arrivée, l'accélération de son coéquipier Thymen Arensman a fait beaucoup de mal au Basque, qui n'a pas pu suivre.A 31 ans, il décroche le dixième succès de sa carrière et son premier classement général de course à étapes depuis le Tour de l'Ain 2013. Une éternité. Quelle belle journée pour le cyclisme français ! Les deux tricolore vont désormais emprunter des chemins différents : Pinot va participer au Tour de Romandie la semaine prochaine pour poursuivre sa préparation pour le Tour de France, alors que Bardet sera dimanche sur Liège-Bastogne-Liège, avant de prendre le départ du Giro le 6 mai.2- David De La Curz (ESP/Astana Qazaqstan) à 7"3- Lennard Kämna (ALL/Bora-Hansgrohe) à 1'464- Igor Arrieta (ESP/Kern Pharma) à 2'435- Torstein Traeen (NOR/Uno-X) à 3'26...2- Michael Storer (AUS/Groupama-FDJ) à 14"3- Thymen Arensman (PBS/DSM) à 16"4- Pello Bilbao (ESP/Bahrain-Victorious) à 37"5- Attila Valter (HON/Groupama-FDJ) à 49"...