Tour des Alpes (E4) : Lopez a douché les espoirs de Pinot

Pinot a tout donné mais Lopez n’a pas cillé

CYCLISME - UCI PRO SERIES / TOUR DES ALPES

4eme étape - Villabassa - Kals am Grossglockner (142,4km) - Jeudi 21 avril 2022

Classement général après 4 étapes (sur 5)

Thibaut Pinot y a cru ! Sevré de victoire depuis l’arrivée au sommet du Tourmalet lors du Tour de France 2019, le grimpeur de l’équipe Groupama-FDJ a tout donné dans la montée finale vers Kals am Grossglockner mais il n’a pu résister au retour de Miguel Angel Lopez. Une 4eme étape du Tour des Alpes courte de 142,4 kilomètres mais riche de deux difficultés répertoriées avant l’arrivée qui a attiré les convoitises. Très vite, de nombreuses attaques ont secoué le peloton puis un groupe d’une dizaine de coureurs dont Geoffrey Bouchard, vainqueur de la 1ere étape en début de semaine, a pu se détacher. Toutefois, les équipes Bahrain Victorious et Israel-Premier Tech ont veillé au grain et n’ont pas laissé cette échappée se développer. Après un peu plus de 20 kilomètres à l’avant, le groupe de tête a dû s’avouer vaincu. Dans la foulée, la panique a gagné le peloton quand une chute a mis à terre plus de 20 coureurs dont le porteur du maillot vert de leader du classement général Pello Bilbao et son dauphin Romain Bardet. Une fois le peloton reformé, les offensives ont à nouveau fusé et, cette fois, c’est une bonne quinzaine de coureurs dont Thibaut Pinot, Andrey Amador, Fabio Felline ou encore Sebastian Henao qui a faussé compagnie au peloton et creusé un écart s’approchant des deux minutes.Toutefois, plus la montée finale s’est approchée, moins l’entente dans cette échappée a été bonne. Les premières escarmouches ont fusé à l’entame des 30 derniers kilomètres mais c’est au pied de la dernière difficulté, à douze kilomètres du but, que le groupe a totalement explosé. Après une première banderille d’Omer Goldstein, c’est Thibaut Pinot qui s’est hissé sur ses épaules pour s’isoler en tête de course à dix kilomètres du but. Si le leader de l’équipe Groupama-FDJ a longtemps été en position d’aller chercher la victoire, le reste de l’échappée étant ensuite absorbé par le peloton, la donne a changé à quatre kilomètres du but. C’est à ce moment que Miguel Angel Lopez placé un démarrage et « Superman » s’est mis en chasse derrière le Français. L’avance d’une trentaine de secondes de Thibaut Pinot a alors fondu progressivement et c’est à la flamme rouge que le Colombien a fait la jonction. Le coureur de l’équipe Astana Qazaqstan a alors immédiatement contré pour aller chercher la victoire d’étape. Romain Bardet, dans la dernière ligne droite, est allé chercher la troisième place et les précieuses secondes de bonification qui vont avec. A la veille de la dernière étape, le coureur de l’équipe DSM revient à deux petites secondes de Pello Bilbao et peut ambitionner d’arracher la victoire finale dans ce Tour des Alpes ce vendredi à Lienz.Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 7’’Romain Bardet (FRA/DSM) à 15’’Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 15’’Felix Gall (AUT/AG2R-Citroën) à 15’’- Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) à 15’’Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) à 15’’Mikel Landa (ESP/Bahrain Victorious) à 15’’Thymen Arensman (PBS/DSM) à 15’’Attila Valter (HUN/Groupama-FDJ) à 15’’Romain Bardet (FRA/DSM) à 2’’Attila Valter (HUN/Groupama-FDJ) à 12’’Felix Gall (AUT/AG2R-Citroën) à 16’’Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) à 16’’Einer Rubio (COL/Movistar) à 16’’Thymen Arensman (PBS/DSM) à 16’’Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) à 16’’Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 16’’Michael Storer (AUS/Groupama-FDJ) à 16’’