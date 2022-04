Tour des Alpes (E2) : Bilbao prend les commandes, devant Bardet

Deuxième jour de course sur le Tour des Alpes et deuxième leader différent ! Après le joli numéro de Geoffrey Bouchard lundi, c'est Pello Bilbao, deuxième de la première étape, qui s'est imposé ce mardi au terme d'une étape de 154 kilomètres. Le Basque de 26 ans, membre de l'équipe Bahrain Vitorious, a décroché sa deuxième victoire de la saison (après une étape du Tour du Pays basque), la treizième de sa carrière, en remportant un sprint à seize coureurs. Bilbao a devancé Romain Bardet, décidément bien en jambes après sa troisième place de lundi, et le Hongrois de l'équipe Groupama-FDJ Attila Valter.

Pinot en difficulté

Les cadors du peloton ont rattrapé à dix kilomètres de l'arrivée les derniers membres de l'échappée du jour. Ils étaient en effet dix à être partis après une vingtaine de kilomètres, dont Thymen Arensman (DSM), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) et Miguel Angel Lopez (Astana), avant d'être rattrapés quarante kilomètres plus tard par Carl Fredrik Hagen (Israel Premier Tech). Les ascensions du jour, et notamment le Passo della Mendola (1363m d'altitude), ont fait souffrir certains membres de l'échappée, mais aussi Thibaut Pinot (qui est arrivé avec plus de 13 minutes de retard) dans le peloton. A trente kilomètres de l'arrivée, Sivakov a accéléré et seul Michael Storer a pu le suivre, mais finalement, les deux hommes ont été repris par le peloton, et c'est donc Bilbao qui s'est montré le plus fort, et le voilà leader avec six secondes d'avance sur Bardet et douze sur Valter. Mercredi, une étape de 155 kilomètre sera au programme, avec notamment un col de première catégorie à 24 kilomètres de l'arrivée.



TOUR DES ALPES

Classement de la 2eme étape (Primiero - San Martino di Castrozza, 154,1km) - Mardi 19 avril 2022

1- Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) en 3h56"04

2- Romain Bardet (FRA/DSM) mt

3- Attila Valter (HON/Groupama-FDJ) mt

4- Felix Gall (AUT/AG2R-Citroën) mt

5- Eddie Dunbar (IRL/Ineos Grenadiers) mt

...



Classement général (après 2 étapes sur 5)

1- Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) en 8h'08"15

2- Romain Bardet (FRA/DSM) à 6"

3- Attila Valter (HON/Groupama-FDJ) à 12"

4- Felix Gall (AUT/AG2R-Citroën) à 16"

5- Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) à 16"

...