Tour des Alpes (E1) : Grande première pour Bouchard !

Geoffrey Bouchard avait réussi l'exploit de finir en tête du classement de la montagne de la Vuelta 2019 et du Giro 2021 sans remporter la moindre étape. Agé de 30 ans depuis quelques jours, le coureur d'AG2R-Citroën n'avait même jamais gagné la moindre victoire chez les professionnels jusqu'à ce lundi. C'est désormais chose faite, et son succès lors de la 1ere étape du Tour des Alpes ! Présent à l'avant pendant une grande partie de cette étape de 160 kilomètres qui se déroulait dans le Trentin, le natif de Dijon a été récompensé de son audace, même s'il s'est fait peur jusqu'au bout. Après une trentaine de kilomètres, Bouchard s'est fait la belle en compagnie de Mattia Bais (Drone Hopper - Androni Giocattoli), Asier Etxeberria (Euskaltel - Euskadi), Vinicius Rangel Costa (Movistar), Ben Zwiehoff (Bora-Hansgrohe) et Emanuel Zangerle (Tirol KTM Cycling).

Bouchard vainqueur pour cinq secondes

Le peloton, où l'on retrouve cette semaine des cadors comme Pello Bilbao, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez, Richie Porte ou encore Romain Bardet, a laissé aux six hommes près de huit minutes d'avance. Mais dans la principale difficulté du jour, le Passo Brocon (1616m d'altitude, 2eme catégorie), Bouchard et Zwiehoff ont lâché leurs compagnons, puis le Français est parti seul à 25 kilomètres de l'arrivée, dans la dernière ascension de la journée. Il lui restait alors à tout donner sur la dernière partie du parcours, relativement plate, et il y est parvenu ! Geoffrey Bouchard est finalement arrivé avec cinq secondes d'avance sur le peloton, et notamment Pello Bilbao et Romain Barbet, qui terminent sur le podium de cette étape, et le voilà leader du classement général ! Mardi, ce sont 154 kilomètres qui seront au menu, avec une côte de deuxième catégorie et une côte de première catégorie.



TOUR DES ALPES

Classement de la 1ere étape (Cles - Primiero-Santa Martino di Castrozza, 160,9km) - Lundi 18 avril 2022

1- Geoffrey Bouchard (FRA/AG2R-Citroën) en 4h12"22

2- Pello Bilbao (ESP/Bahrain-Victorious) à 5"

3- Romain Bardet (FRA/DSM) à 5"

4- Vincenzo Albanese (ITA/EOLO-Kometa) à 5"

5- Felix Gall (AUT/AG2R-Citroën) à 5"

...



Classement général (après 1 étape sur 5)

1- Geoffrey Bouchard (FRA/AG2R-Citroën) en 4h12"12

2- Pello Bilbao (ESP/Bahrain-Victorious) à 9"

3- Romain Bardet (FRA/DSM) à 11"

4- Vincenzo Albanese (ITA/EOLO-Kometa) à 15"

5- Felix Gall (AUT/AG2R-Citroën) à 15"

...