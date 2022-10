Tour d’Emilie : Victoire en solitaire pour Enric Mas

Enric Mas termine bien la saison. Le coureur de l’équipe Movistar s’est montré le plus fort dans la montée finale du Tour d’Emilie pour s’imposer en solitaire. Disputée sur 1998,7 kilomètres entre Carpi et San Luca, cette épreuve préparatoire au Tour de Lombardie a tout d’abord vu cinq coureurs prendre les devants, avec Geoffrey Bouchard, Jacopo Guarnieri, Kobe Goossens, Rick Pluimers et Johan Meens. Une échappée qui a vu un peloton géré par les équipes UAE Team Emirates et Ineos Grenadiers lui laisser jusqu’à six minutes mais sans jamais lâcher réellement la bride. Un groupe de tête qui a perdu son unité dans la deuxième difficulté du jour, l’ascension de la Medelana, avec Kobe Goossens et Geoffrey Bouchard qui se sont isolés à l’avant. Un duo qui a su collaborer pour garder une marge de trois minutes sur le peloton à l’entrée sur le circuit final, parcouru à cinq reprises avec autant d’ascensions de la montée finale vers San Luca.

Mas a fait un numéro

Progressivement, le peloton a réduit son retard sur l’échappée et incité Kobe Goossens a tenter sa chance en solitaire à 30 kilomètres de l’arrivée. Le Belge a alors vu revenir Tao Geoghegan Hart et Alessandro de Marchi. Toutefois, l’équipe UAE Team Emirates a haussé le ton dans un peloton amaigri pour mettre un terme aux espoirs de ce trio. Une accélération qui a surtout préparé l’offensive de Tadej Pogacar dans l’avant-dernière montée de San Luca. Dans un premier temps, seul Enric Mas a pu rester dans la roue du Slovène mais Rigoberto Uran, Domenico Pozzovivo et l’increvable Alejandro Valverde ont pu faire la jonction dans la descente. Un autre groupe de cinq coureurs, dans lequel ont pu figurer David Gaudu et Rudy Molard, a fait de même avant la montée finale. A peine le pied de cette ascension de 2 kilomètres à 10,8% de moyenne, Enric Mas a placé une banderille qui s’est avérée décisive. L’Espagnol n’a plus été revu et s’impose avec une dizaine de seconde d’avance sur Tadej Pogacar quand Domenico Pozzovivo complète le podium avec une bonne marge sur Alejandro Valverde. Rudy Molard, premier Français, prend la huitième place.



CYCLISME - UCI PRO SERIES / TOUR D’EMILIE

Classement final (198,7km) - Samedi 1er octobre 2022

1- Enric Mas (ESP/Movistar) en 4h55’31’’

2- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 11’’

3- Domenico Pozzovivo (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 14’’

4- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 26’’

5- Rigoberto Uran (COL/EF Education-Easypost) à 31’’

…

8- Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ) à 53’’

…