Tour de Yorkshire: L'étape pour Van Avermaet, le général pour Lawless

Greg Van Avermaet (CCC) a remporté la 4e et dernière étape du Tour de Yorkshire, à Leeds, mais sans pouvoir distancer le leader de l'épreuve, Christopher Lawless.

Bien aidé dans le final par son coéquipier Eddie Dunbar, le Britannique de 23 ans remporte ainsi le classement général et offre à l'équipe Ineos (ex-Sky) sa première victoire depuis l'arrivée du nouveau sponsor.

What an incredible show of teamwork from @TeamINEOS as @ChrisLawless95 claims overall victory at the Tour de Yorkshire!!!!! #TDY pic.twitter.com/2Xwo1RCF0m