Tour de Wallonie : Victoire pour Alaphlippe au sommet du Mur de Huy

Alaphilippe trop fort sur le Mur de Huy

Julian Alaphilippe voulait en savoir plus sur son état de forme. Le natif de Saint-Amand-Montrond a obtenu des réponses. Alors qu’il n’a pas été aligné sur le Tour de France par manque de forme après avoir participé à la course en ligne des championnats de France, le double champion du monde a dominé la concurrence que les pentes du Mur de Huy, qu’il connaît si bien pour y avoir remporté à trois reprises La Flèche Wallonne. Une première étape, lancée depuis l’Aérodrome de Namur, qui a très vite vu un groupe de cinq coureurs, composé de Casper Pedersen, Maxime Chevalier, Lennert Teugels, Fabien Lienhard et Johan Jacobs, prendre le large. Toutefois, très vite, l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl s’est mobilisée, avec le soutien de formations telles Cofidis et Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, pour limiter l’écart de l’échappée autour de trois minutes, signe de l’ambition du « Wolfpack » pour la victoire d’étape.Un effort qui a porté ses fruits à douze kilomètres de l’arrivée, après un premier passage dans le Mur de Huy, avec le retour du peloton sur le groupe de tête. Dès lors, le scenario était entendu et cette première étape du Tour de Wallonie s’est résumée à une course de côte sur les pentes du Chemin des Chapelles. Très souvent maître des lieux, Julian Alaphilippe a su quand placer son accélération afin de se détacher pour aller chercher sa deuxième victoire de la saison, après la deuxième étape du Tour du Pays Basque, devant Alex Aramburu et Robert Stannard. Alors qu’il ambitionne de participer à la Vuelta avant de se tourner vers la défense de son titre mondial à Wollongong en septembre prochain, Julian Alaphilippe donne des gages concernant son état de forme. En plus de la victoire, le coureur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl s’empare du maillot de leader du Tour de Wallonie.