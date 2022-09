Tour de Wallonie : Van der Poel est grand

Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB)

,

Retour en grâce avant les Mondiaux

Ce mercredi s'est tenu la 62eme édition du Tour de Wallonie entre Blegny et la fameuse Citadelle de Namur (199.7km de course). Une épreuve courue sous des conditions pluvieuses qui n'ont toutefois pas refroidi les ardeurs de pluieurs cyclistes téméraires.Martin Urianstad (Uno-X Pro Cycling Team), Maximilien Juillard (Go Sport - Roubaix Lille Métropole), Abram Stockman (Saris Rouvy Sauerland Team) et Gianni Marchand (Tarteletto - Isorex) ont réussi à fausser compagnie au peloton pour former l'échappée du jour. Celle-ci les a menés presque jusqu'au bout.Presque car les formations Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux et Alpecin-Deceuninck ont canalisé l'avance des évadés. Malgré l'intégration du Français Ewan Costiou (Arkéa-Samsic) à moins de trente kilomètres du final dans ce groupe restreint en tête,. Le rythme effréné du peloton a non seulement anéanti les espoirs des attaquants du jour, mais également écrémé de nombreux prétendants à l'approche de l'ultime difficulté du jour. La fameuse Citadelle de Namur, longue de près de deux kilomètres à plus de 5%.Malgré ce tempo d'enfer, deux hommes ont bien failli tirer leur épingle du jeu avec brio. Dylan Teuns (Israël-Premier Tech) et Gonzalo Serrano (Movistar) ont réussi à se détacher au prix d'une accélération des plus incisives. Mais une fois encore, le travail de l'équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux se charge d'éteindre les rêves du Belge et de l'Espagnol. Toutefois, cela n'a pas profité à l'écurie d'outre-Quiévrain dont le leader, l'Erythréen, le Batave a devancé son rival de plus d'un vélo d'écart. Déjà vainqueur cette saison du Tour des Flandres, Mathieu Van der Poel revient en grande forme à une semaine des Championnats du monde en Australie.