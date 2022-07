Tour de Wallonie : Et maintenant, le covid pour Alaphilippe...

La Clasica San Sebastian en suspens

Il y avait eu les chutes, le séjour à l’hôpital, la gastro qui a perturbé sa reprise, la non-sélection pour le Tour de France… Ne manquait plus que le covid, il est arrivé. Julian Alaphilippe a été testé positif au coronavirus ce lundi avant la 3eme étape du Tour de Wallonie. Le double champion du monde n’a donc pas pu prendre le départ de cette étape qui conduira les coureurs de Visé à Rochefort, sur 195,6km.Julian Alaphilippe faisait son retour à la compétition lors de ce Tour de Wallonie, après un mois d'absence et sa 13eme place sur la course en ligne des championnats de France de Cholet. Non retenu par l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, qui ne l'estimait pas en assez bonne forme après sa terrible chute de Liège-Bastogne-Liège fin avril, Alaphilippe avait signé un retour flamboyant, en remportant la 1ere étape samedi, en haut du Mur de Huy. Dimanche, il avait en revanche perdu toute ambition au classement général, en terminant 71eme de l'étape à 8'28 du vainqueur Oier Lazkano. Peut-être en raison des premiers symptômes liés au covid ?Ce test positif n'intervient pas au meilleur moment pour Alaphilippe, qui non seulement ne pourra pas terminer sa course de reprise, dont la dernière étape aura lieu mercredi, mais qui se retrouve très incertain pour la Clasica San Sebastian samedi, une course qu'il avait remportée en 2018, et où il devait retrouver les cadors du peloton (mais pas Vingegaard ni Pogacar). L'équipe Quick-Step Alpha Vinyl n'a pas précisé si son coureur français était durement touché par le covid et si la charge virale était importante, impossible donc de savoir s'il est d'ores et déjà forfait., avant de prendre le départ de la Vuelta le 19 août. A moins que la malchance qui le poursuit depuis le début de saison ne lui tombe encore dessus...