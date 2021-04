Tour de Turquie : La neige contraint l'organisation à annuler la première étape

#TUR2021's 1st stage from Nevşehir to Ürgüp is cancelled due to heavy snow. See you next time Nevşehir!

TUR'un Nevşehir'den Ürgüp'e uzanan 1. etabı, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Tekrar görüşmek üzere Nevşehir!



📷Yücel Çakıroğlu pic.twitter.com/UrgMstrkWj



— Tour of Turkey (@tourofturkeyTUR) April 10, 2021

Jakobsen attendra un jour de plus

Changement de programme en Turquie. En raison des chutes de neige sur le pays, la première étape du Tour de Turquie programmée ce dimanche a été annulée. L’organisation l’a annoncé ce samedi sur les réseaux sociaux . Longue de 167,3 kilomètres, l’étape de lancement de cette édition 2021 prévue en altitude devait permettre aux coureurs de rallier Ürgüp en provenance de Nevsehir dans le centre du pays. Elle aurait été l’une des étapes les plus difficiles parmi les huit programmées avec l’ascension de plusieurs cols, dont deux difficultés de deuxième catégorie. La neige n’est pas une invitée surprise sur la course. En 2019, elle avait perturbé la cinquième étape mais n’avait pas empêché Felix Grossschartner de passer en premier la ligne d’arrivée avant d’aller briguer la victoire finale le lendemain.Cette édition 2021 débutera donc ce lundi lors de la deuxième étape (144,9 kilomètres) autour de la ville de Konya. Toutefois, l’altitude est encore au programme avec un départ à 1 000 mètres et une ascension à 1 480 mètres. Il n’est pas impossible que la neige joue encore les trouble-fêtes. Pour rappel, trois équipes estampillées UCI World Tour, en l’occurrence Astana, Israël Start-Up Nation et Deceuninck Quick-Step, sont engagées sur la 56eme édition de la course. Dans les rangs de la dernière citée, Fabio Jakobsen fait son grand retour à la compétition huit mois après sa terrible chute sur le Tour de Pologne. Le Néerlandais avait été envoyé dans les barrières par son compatriote Dylan Groenewegen lors du sprint de la première étape. Il devra patienter 24 heures supplémentaires pour réintégrer le peloton.