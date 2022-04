Tour de Turquie (E7) : L'étape et le général pour Bevin

A Bevin de conclure



CYCLISME / TOUR DE TURQUIE

Classement de la 7eme étape (Gelibolu - Tekirdag, 131,3 km) - Samedi 16 avril 2022

Nicolas Edet (FRA/Team Arkéa Samsic) à 4"





Classement général (après 7 étapes sur 8)

Nicolas Edet (FRA/Team Arkéa Samsic) à 52"

Dans la lutte pour la victoire finale, bonne opération pour Patrick Bevin. Jusque-là classé en deuxième position du général, lCe samedi, lors des environ 131 kilomètres du jour entre Gelibolu et Tekirdag, c'est lors de l'ascension du jour que le coureur de la formation Israel-Premier Tech, accompagné par Jay Vine (Alpecin-Fenix) et le Français Nicolas Edet (Arkéa Samsic), a fait la différence notamment sur Eduardo Sepulveda (Drone Hopper-Androni Giocattoli), leader au départ de l'étape. Arrivé parmi le groupe de poursuivants à 41 secondes du vainqueur du jour,De son côté, ce samedi, le spécialiste du contre-la-montre néo-zélandais a pris le meilleur sur ses adversaires à environ 700 mètres de la fin, laissant Vine et Edet impuissants. De ce fait,et tentera notamment de conserver son avance sur Vine pour signer une belle victoire dans sa carrière à 31 ans. Pour l'heure, avec le coureur d'Israel-Premier Tech à la place de l'Espagnol José Manuel Diaz (alors chez Delko),Jay Vine (AUS/Alpecin-Fenix) à 2"Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) à 41"Jasper De Buyst (BEL/Lotto Soudal) à 41"Jay Vine (AUS/Alpecin-Fenix) à 20"Eduardo Sepulveda (ARG/Drone Hopper-Androni Giocattoli) à 40"Harm Vanhoucke (BEL/Lotto Soudal) à 1'17"Anders Halland Johannessen (NOR/Uno-X Pro Cycling Team) à 1'26"