Tour de Turquie (E6) : Ewan s'impose au sprint, Sepulveda toujours leader

TOUR DE TURQUIE

Classement de la 6eme étape (Edremit - Eceabat, 201,5 km) - Vendredi 15 avril 2022

Classement général (après 6 étapes sur 8)

Nicolas Edet (FRA/Team Arkéa Samsic) à 53"

Bis repetita pour Caleb Ewan. Déjà vainqueur de la première étape de ce Tour de Turquie, dimanche dernier, le coureur de poche australien de l'équipe Lotto Soudal a de nouveau laissé tous ses rivaux derrière lui sur la ligne d'arrivée de la 6eme étape du Tour de Turquie, ce vendredi entre Edremit et Eceabat.Vainqueur à cette occasion de son cinquième succès cette année, l'Australien a devancé le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), qui termine deuxième de l'étape pour la quatrième fois depuis le départ. Ewan l'avait d'ailleurs emporté devant Philipsen dimanche dernier. Au classement général aucun changement là non plus, avecQuatrième de l'étape, le Néo-Zélandais a laissé passer l'occasion de prendre des bonifications sur la ligne d'arrivée. En revanche, il a profité d'un sprint intermédiaire pour reprendre deux secondes à l'Argentin à la veille de la difficile étape de samedi (7eme étape), qui réservera deux difficultés aux coureurs.2- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) mt3- Danny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) mt4- Patrick Bevin (NZL/Israel-Premier Tech) mt5- Stewart Campbell (NZL/BikeExchange-Jayco) mt...2- Patrick Bevin (AUS/Israel-Premier Tech) à 11"3- Jay Vine (AUS/Alpecin-Fenix) à 25"4- Harm Vanhoucke (BEL/Lotto Soudal) à 37"5- Anders Halland Johannessen (NOR/Uno-X Pro Cycling Team) à 46"6-...