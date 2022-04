Tour de Turquie (E5) : Welsford plus fort que Philipsen

Sepulveda conserve la tête du classement général



Correction : the winner is Sam Welsford. #TUR2022

— Tour of Türkiye (@tourofturkiye) April 14, 2022

TOUR DE TURQUIE

Classement de la 5eme étape (Manisa - Ayvalik, 186,1km) - Jeudi 14 avril 2022

Classement général (après 5 étapes sur 8)

Sam Welsford a eu le dernier mot. Ce jeudi, l'Australien, pensionnaire de la formation DSM, a remporté la cinquième étape du Tour de Turquie, longue de 186,1 kilomètres et courue entre Manisa et Ayvalik., tandis que le Néerlandais Arvid de Kleijn (Human Powered Health) a pris la troisième place du jour. Depuis le début de cette édition 2022 du Tour de Turquie, quatre sprints ont ainsi déjà eu lieu, pour un total de quatre vainqueurs différents.Welsford a donc su tirer son épingle du jeu, alors qu'il n'était pas forcément le plus attendu au sein de sa propre formation, qui ouvre donc enfin son compteur en cette année 2022. Les noms d'Alberto Dainese ou de Cees Bol étaient même cités pour la victoire finale., pour finalement ne prendre que la septième place du jour. Pas de changement en tête du classement général de cette épreuve cycliste. Un classement général toujours dominé par l'Argentin Eduardo Sepulveda (Drone Hopper - Androni Giocattoli), vainqueur de la quatrième étape, ce mercredi, en solitaire.2- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) mt3- Arvid de Kleijn (PBS/Human Powered Health) mt4- Rick Zabel (ALL/Israel - Premier Tech) mt5- Itamar Einhorn (ISR/Israel - Premier Tech) mt......