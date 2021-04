Tour de Turquie (E5) : Diaz prend les commandes

Top performer of the queen stage: Jose Manuel Diaz.



TOUR DE TURQUIE

Classement de la 5eme étape (Kemer - Elmali, 160,3km) - Jeudi 15 avril 2021

Quentin Pacher (FRA/B&B Hotels p/b KTM) à 38"

Classement général (après 5 étapes sur 8)

Quentin Pacher (FRA/B&B Hotels p/b KTM) à 48"

Changement de leader sur le Tour de Turquie ! Alors que Mark Cavendish avait pris les commandes à l'issue de la 2eme étape, après la première de ses trois victoires au sprint, il a été détrôné par José Manuel Diaz ce jeudi, à trois jours de l'arrivée finale. Et ce n'est pas une surprise, puisqu'après quatre journées faites pour les sprinteurs, la route s'est élevée, avec une arrivée au sommet, à 1830 mètres d'altitude.Il a attaqué à 1,6 kilomètre de l'arrivée et a devancé l'Australien Jay Vine (Alpecin-Fenix) et l'Argentin Eduardo Sepulveda (Androni Giocattoli - Siderlec) sur la ligne. Diaz endosse donc le maillot de leader, avec quatre secondes d'avance sur Vine et six sur Sepulveda grâce aux bonifications acquises ce jeudi. Le Français Quentin Pacher (B&B Hotels p/b KTM), neuvième de l'étape, est également neuvième du général, alors que Mark Cavendish n'a pas pu suivre le rythme dans la dernière montée de cette étape marquée par deux côtes de première catégorie. Vendredi, l'étape sera cabossée, avec une côte de troisième catégorie, puis une côte de deuxième catégorie au menu à dix kilomètres de l'arrivée.2- Jay Vine (AUS/Alpecin-Fenix) mt3- Eduardo Sepulveda (ARG/Androni Giocattoli - Siderlec) mt4- Anders Halland Johannessen (NOR/Uno-X) à 15"5- Jhojan Garcia (COL/Caja Rural - Seguros RGA) à 15"...9-...2- Jay Vine (AUS/Alpecin-Fenix) à 4"3- Eduardo Sepulveda (ARG/Androni Giocattoli - Siderlec) à 6"4- Anders Halland Johannessen (NOR/Uno-X) à 25"5- Jhojan Garcia (COL/Caja Rural - Seguros RGA) à 25"...9-...