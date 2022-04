Tour de Turquie (E3) : Au tour de Philipsen !

"He absolutely 𝐧𝐚𝐢𝐥𝐞𝐝 𝐢𝐭." ⚡@JasperPhilipsen won't be denied this time! The Belgian edges a thrilling sprint finish to win Stage 3 of the Tour of Turkey.#TUR2022 🇹🇷 | @AlpecinFenix pic.twitter.com/xUWHgUBtkT

Le Français Bouvier dans l'échappée du jour

TOUR DE TURQUIE

Classement de la 3eme étape (Cesme - Izmir, 117,9km) - Mardi 12 avril 2022

Classement général (après 3 étapes sur 8)



Jasper Philipsen tient enfin sa victoire d'étape sur le Tour de Turquie ! Après être passé tout près dimanche (victoire de Caleb Ewan) et lundi (victoire de Kaden Groves), le Belge de l'équipe Alpecin-Fenix s'est à son tour imposé au sprint, ce mardi à Izmir. Il a devancé Kaden Groves et Miguel Fernandez et en profite pour ravir le maillot de leader à l'Australien, avec deux secondes d'avance.Comme chaque jour, l'étape a été marquée par une longue échappée, qui était cette fois composée de six coureurs, dont le Français Léo Bouvier (Bike Aid, 24 ans). Le groupe a été réduit à cinq coureurs lorsque l'Ukrainien Buts a été rattrapé par le peloton à 82 kilomètres de l'arrivée, puis les derniers échappés ont été repris à quinze kilomètres de la ligne.Alors que deux chutes ont encore émaillé le final, la victoire s'est une fois de plus jouée au sprint. Mercredi, les sprinteurs ne devraient pas pouvoir se mêler à la lutte finale, puisque l'arrivée sera jugée au sommet de Manisa, à plus de 1000 mètres d'altitude.2- Kaden Groves (AUS/BikeExchange - Jayco) mt3- Miguel Fernandez (ESP/Global 6 Cycling) mt4- Daniel McLay (GBR/Arkéa-Samsic) mt5- Alberto Dainese (ITA/DSM) mt...2- Kaden Groves (AUS/BikeExchange - Jayco) à 2"3- Miguel Fernandez (ESP/Global 6 Cycling) à 18"4- Scott McGill (USA/Wildlife Generation) à 19"5-...