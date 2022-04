Tour de Turquie (E2) : Groves fait coup double, Bouhanni à l'hôpital

Deuxième étape du Tour de Turquie et deuxième arrivée au sprint ! Après Caleb Ewan dimanche, c'est un autre Australien, Kaden Groves, qui s'est imposé ce lundi et qui en profite pour chiper le maillot de leader du classement général à son compatriote. Le coureur de BikeExchange - Jayco, âgé de 23 ans, s'est montré le plus fort dans la dernière ligne droite et a devancé Jasper Philipsen et Sam Bennett pour aller signer la huitième victoire professionnelle de sa carrière, la deuxième cette saison après une étape du Tour de Catalogne. Caleb Ewan, victime d'un problème mécanique dans les derniers mètres, a dû se contenter de la cinquième place. Si cette journée a été belle pour BikeExchange - Jayco, cela n'a pas été le cas pour Arkéa-Samsic. La formation française a en effet vu Nacer Bouhanni chuter lourdement et être conduit à l'hôpital. Des nouvelles sont attendues dans l'après-midi. Quant à Nairo Quintana, il a chuté à deux reprises : une fois dans le fossé, et une autre fois sur la route, à quatre kilomètres de l'arrivée. Son maillot était déchiré au niveau de l'épaule gauche, mais le Colombien a pu remonter sur son vélo.

Julian Lino dans l'échappée du jour

Pour le reste, cette étape a été marquée par l'échappée de huit coureurs (dont le Français de l'équipe Bike Aid Julian Lino, fils de Pascal, vainqueur d'une étape du Tour de France 1993), qui sont restés devant pendant une centaine de kilomètres avant de se séparer durant la seule difficulté au programme du jour. Le dernier coureur a été rattrapé à 27 kilomètres de l'arrivée, et malgré la formation de bordures et quelques tentatives d'échappée, la victoire s'est jouée au terme d'un sprint massif.



TOUR DE TURQUIE

Classement de la 2eme étape (Selçuk-Alaçati, 1546,4km) - Lundi 11 avril 2022

1- Kaden Groves (AUS/BikeExchange - Jayco) en 4h02"11

2- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) mt

3- Sam Bennett (IRL/Bora-Hansgrohe) mt

4- Cees Bol (PBS/DSM) mt

5- Caleb Ewan (AUS/Lotto-Soudal) mt

...

17- Léo Bouvier (FRA/Bike Aid) mt

...



Classement général (après 2 étapes sur 8)

1- Kaden Groves (AUS/BikeExchange - Jayco) en 8h40"12

2- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) à 2"

3- Caleb Ewan (AUS/Lotto-Soudal) à 4"

4- Cees Bol (PBS/DSM) à 14"

5- Danny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) à 14"

...

17- Léo Bouvier (FRA/Bike Aid) à 14"

...